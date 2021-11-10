Esentepe'de yangın! "Acil yardım çağrısı"

Esentepe köy girişindeki makilik alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye, sivil savunma ve iş araçları müdahale ediyor. YENİDÜZEN’e konuşan Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan “Helikopterin gelmesini umut ediyoruz. Eğer helikopter gelmezse büyük bir felaket olacak” dedi. Yardım çağrısı yapan Erdoğan tankeri bulunanların bölgeye gelmesini istedi.

Elektrik tellerinden çıktığı düşünülen yangının ormanlık araziye doğru hızla yayıldığını anlatan Erdoğan “Umarım erken zamanda kontrol altına alınır” dedi.

Öte yandan polis yangınla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

Saat 15:00 sıralarında, Esentepe köyünün kuzey kısmında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Yangına polis itfaiye ekipleri, Orman Dairesi ve sivil savunma ekipleri ile bölge halkı ve iş makineleri ile müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı .



Pembe Koşer'in paylaşımı

Kozanköy'de de yangın

Öte yandan Kozanköy Ağıllar Bölgesinde vadide saat 14.30 sıralarında, başlayan bir yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangın vadi içerisinde geniş alana yayıldı. Yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri ve bölge halkı müdahale ediyor.