Esentepe’de yangın

Esentepe'de bugün meydana gelen yangın sonucu 6 dönümlük alan içerisinde bulunan 15 adet harnup ve 2 adet zeytin ağacı yandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yangın saat 14.45 sıralarında, Esentepe - Karpaz anayolunun 1-2 km'leri arasında yolun güney kısmı ile Kayım -5 Sitesi arasında meydana geldi.

Yangın, polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile çevre halkının müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının sebebinin henüz tespit edilemediği ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.