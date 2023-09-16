Esentepe'de kaza: Bir kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı

Esentepe'de Korineum Otel yakınlarında saat 19.35 sıralarında, iki aracın karıştığı feci bir kazada 75 yaşındaki Nuray Ağırtaş hayatını kaybetti.

Girne - Esentepe Anayolu üzerinde, Ayşen AĞIRTAŞ (K-48), yönetimindeki LC 778 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Korineum Golf Sahası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Aigül GAZİKÖYLÜ (K-37) yönetimindeki NU 980 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu LC 778 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nuray Ağırtaş (K-75) ağır yaralı olarak Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan LC 778 plakalı araç sürücüsü Ayşen AĞIRTAŞ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Gökçen DENİZALP (K-14) ile NU 980 plakalı araç sürücüsü Aigül GAZİKÖYLÜ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Amir Ali GAZİKÖYLÜ (E-11), Aydina GAZİKÖYLÜ (K-14), Mukaddes GAZİKÖYLÜ (K-3) kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalelerinin ardından, tüm yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor.