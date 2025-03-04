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Esentepe'de 53 yaşındaki Ivan James Clarke evinde ölü bulundu

Esentepe'de 53 yaşındaki Ivan James Clarke evinde ölü bulundu

Polis Basın Subaylığı’dan yapılan açıklamada, “4 Mart 2025 tarihinde, saat 15.45 sıralarında, Esentepe’de sakin Ivan James Clarke (E-53) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur.

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Esentepe’de 53 yaşındaki şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’dan yapılan açıklamada, “4 Mart 2025 tarihinde, saat 15.45 sıralarında, Esentepe’de sakin Ivan James Clarke (E-53) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.” denildi.

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