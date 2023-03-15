Esentepe-Tatlısu yolunda kaza: 3 yaralı

Esentepe- Tatlısu Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, alışveriş merkezinin park yerinden dikkatsizce ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yapan HU 587 plakalı araç sürücüsü Mehmet AKKILIÇ, yolda seyretmekte olan başka bir araca vurdu. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Polis’in açıklaması:

15.03.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Esentepe- Tatlısu Anayolu'nun 19-20'inci kilometreleri arasında, yolun güney kısmında bulunan alışveriş merkezinin park yerinden dikkatsizce ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yapan HU 587 plakalı araç sürücüsü Mehmet AKKILIÇ (E- 45), o esnada anayol üzerinde batı istikametine doğru seyreden DT 897 plakalı araç sürücüsü Murat GÜVENER'in (E-40)'in önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan DT 897 plakalı araç sürücüsü Murat GÜVENER ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Taner GÜZEL (E-19) ve Nemaser PADAN (E-35) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.