“Esaslı müzakerelerin yeniden başlatılması arzusundayız”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guteres ile görüştü.

Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’nun haberine göre; “Kıbrıs saatiyle bu sabahın ilk saatlerinde gerçekleştirilen Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guteres arasındaki görüşme, yaratıcı bir atmosferde gerçekleştirildi.”

Habere göre görüşme, Anastasiadis'in Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa ilişkin esaslı müzakerelerin yeniden başlatılması arzusunun altını çizmesiyle birlikte yirmi dakika sürdü.

Anastasadis, görüşmeden sonra yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs Rum tarafının görüş ve tutumlarının yanı sıra önkoşulsuz bir şekilde yaratıcı bir diyaloga yol açabilecek eylemleri BM Genel Sekreteri'ne sunduğunu vurguladı.

27 Eylül'de Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile yapacakları yemekte Kıbrıs sorununun ele alınacağı konusunda Genel Sekreter ile anlaştıklarını kaydetti.

Rum lider, Kıbrıs'a yeni bir bakış açısının gelmesi için her şeyin yolunda gitmesi ümidini dile getirdi.

Anastasiadis, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, toplantı sırasında BM Genel Sekreteri'nin sürecin yeniden başlatılmasını kolaylaştırabilecek fikirler geliştirdiğini belirtti.

Antonio Guterres ile temaslarda Anastasiadis'e Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Kıbrıs Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Andreas Hadjihrisanthou ve Cumhurbaşkanı’nın diplomatik ofisi üyesi Pantelis Pantelidis eşlik etti.