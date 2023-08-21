Ertuğruloğlu - Colin Stewart görüşmesi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir görüşme gerçekleştiren BM'nin Kıbrıs'taki özel temsilcisi Colin Stewart’ın, bu akşam BM Güvenlik Konseyi'ni Pile bölgesindeki son gelişmeler hakkında video bağlantısıyla bilgilendireceği bildirildi.

Stewart’ın, Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs saatiyle 22.00'de toplanmasından önce 19.00'da bilgilendireceği ifade edildi.

Kıbrıs Haber Ajansı, Ertuğruloğlu ile Stewart arasındaki toplantının önümüzdeki günlerde yapılacak benzer toplantıların ilki olabileceğini aktardı.

Pile’de gerginliğe yol açan Arçoz – Pile yoluna ilişkin çalışmalar, “Pazartesi tam gaz devam edecek” yönündeki açıklamalara karşın durdu, yapılan diplomatik görüşmeler ve açıklamalarla birlikte “bilinmezliğe” itildi.

Pazartesi sabah saatlerinde bölgeye giden YENİDÜZEN ekibi, iş araçlarının bölgeye getirilmediğini, Kıbrıs Türk polisi ve Birleşmiş Milletler personelinin bölgede gözetim yaptığını görüntüledi.

Pile’deki durağanlığın sürdüğü sırada, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM'nin Kıbrıs'taki özel temsilcisi Colin Stewart ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme öncesi YENİDÜZEN’e konuşan hükümetten bir kaynak, çalışmaların, BM ile yapılacak görüşme nedeniyle yavaşladığını, “diplomasiye son bir şans verileceğini” söyledi.

Stewart ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, yol yapım çalışmalarının durdurulmasının söz konusu olmadığını söyledi, bu yönde çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını ifade ederek, “bu yol mutlaka yapılacaktır” dedi.