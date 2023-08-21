Ertuğruloğlu: "Bu yol mutlaka yapılacaktır”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler yol yapım çalışmalarının durdurulmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Bakan Ertuğruloğlu, bu yönde çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını ifade ederek, “bu yol mutlaka yapılacaktır” dedi.

BM yetkililerinin KKTC makamlarıyla temaslarının sürdüğüne de işaret eden Ertuğruloğlu, bu sabah BM Özel Temsilcisi Colin Stewart ile görüştüklerini açıkladı.

Ertuğruloğlu, söz konusu açıklamasını, "Çalışmaların yavaşladığı" yönündeki haberlerin ardından gerçekleştirdi.

YENİDÜZEN’in hükümet kaynaklarından edindiği bilgilere göre çalışmalar, BM ile yapılacak görüşmeler nedeniyle yavaşlatılmıştı.

Sabah saatlerinde bölgeye giden YENİDÜZEN ekibi, bölgeye iş araçlarının intikal etmediğini gözlemlemişti.

Türk yönetimi tarafından, BM yönetimindeki tampon bölgeye izinsiz şekilde inşa edilmek istenen Arçoz (Yiğitler) - Pile yolu çalışmalarını durdurmaya çalışan BM personelleri, sivil giyimli Türk polis ve askerler tarafından darp edilmiş, BM'ye ait araçlar, bölgedeki iş araçları tarafından zarar verilerek itilmişti.

Türk yönetimi, 11,6 kilometrelik yolun 4,1 kilometresini BM yönetimindeki ara bölgeden geçirmek istiyor.

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