BMGK bugün toplanıyor, gündemde Pile de var

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi bugün toplanıyor. Konseyin, Pile’deki olayları da değerlendireceği ifade ediliyor.

İngiltere'nin BM Daimi Misyonu tarafından oybirliğiyle hazırlanan ve ABD ile Fransa’nın onay verdiği Pile olayını kınayacak bildirinin hafta sonu yayımlanmasını Rusya’nın engellediği, gözden geçirmeyi talep ettiği iddia edilmişti.

Güvenlik Konseyi’nin bugünkü toplantısında, söz konusu bildiri ve Rusya’nın tavrının netleşmesi bekleniyor.

Vladimir Putin hükümeti, Kıbrıs'taki Barış Gücü personeline yönelik saldırıyı henüz kınamadı.

Türk yönetimi tarafından, BM yönetimindeki tampon bölgeye izinsiz şekilde inşa edilmek istenen Arçoz (Yiğitler) - Pile yolu çalışmalarını durdurmaya çalışan BM personelleri, sivil giyimli Türk polis ve askerler tarafından darp edilmiş, BM'ye ait araçlar, bölgedeki iş araçları tarafından zarar verilerek itilmişti.

Türk yönetimi, 11,6 kilometrelik yolun 4,1 kilometresini BM yönetimindeki ara bölgeden geçirmek istiyor.

Pile – Arçoz yol çalışmaları yavaşlatıldı, BM ile görüşme yapılacak

Pile'de neler oluyor?

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