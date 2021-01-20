‘Erken seçim’ blöf müydü? Muhalefet: Hazırız / İktidar: Bakacağız

Fehime ALASYA

Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersan Saner Meclis Kürsüsü’nden ‘erken seçimi’ dillendirdi, çekildi… Saner söylemini “Öncelik ülkenin sorunları”yla değiştirdi… Hükümet ortakları da seçime hevesli değil… Muhalefet ise ‘erken seçimi Meclis Başkanlığı için ortaya atılan blöf’ olarak nitelendirdi.

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri, erken seçimle ilgili önümüzdeki süreçte neler olabileceğini YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Hükümet ortakları YDP ve DP’nin Genel Başkanları, erken seçimle ilgili Hükümet Protokolü’nde yer alan Ekim ayını işaret ederken, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, erken seçim takviminde

ortaya koydukları Nisan ayına sadık kaldıklarını kaydetti. TDP Başkanı Cemal Özyiğit ise bu söylemleri blöf olarak değerlendirdi.

Saner: “Ülkenin hali ortada, bunlar bir düzelsin sizlerle yeniden bu konuyu görüşeceğiz”

Erken seçimle ilgili olarak Meclis kürsüsünden önceki gün yaptığı açıklamada çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersan Saner, Ekim’den önce erken seçim olması için çalıştıklarını kaydetmişti.

Saner, konuyla ilgili açıklamasında, “Erken seçim konusunda bir şey yok, ülkenin bu sorunları, hali ortada, bunlar bir düzelsin sizlerle yeniden bu konuyu görüşeceğiz” demişti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“Ekim’de yapılacağı söylendi. Biz işimize bakıyoruz”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da erken seçime hazır olduklarını ve yapılması gerektiğini belirtse de bunun Hükümet protokolünde yazan şekliyle en uygun Ekim ayında olabileceğini ifade etti.

Arıklı, “Ortada reform yapılacak bir hükümet yok. Halkın ciddi dönüşüm sağlayacak, reform yapacak hükümete ihtiyacı var, bu da şu anki Meclis’ten çıkmaz. Buna karar verecek olan büyük ortak ve ana muhalefet partisidir.” dedi.

Bu nedenle UBP’nin erken seçim konusundaki tavrının önemli olduğunu anlatan Arıklı, “Dün mecliste Ekim’de yapılacağı söylendi. Biz işimize bakıyoruz.” şeklinde konuştu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit:

“Bu bir blöftü, gözdağı verilmek istendi, geri adım atıldı”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ersan Saner’in erken seçim çıkışını ‘blöf’ olarak nitelendirdi, “Partililerine ve ortaklarına gözdağı vermek istedi” yorumunu yaptı.

Hükümet zaten Ekim ayında seçim taahhüdü veren erken seçim hükümeti olduğunu dile getiren Özyiğit, Meclis Başkanlığı seçiminde Meclis’te yaşanan gelişmeler nedeniyle Başbakan’ın sinirli bir çıkış yaparak erken seçim söyleminde bulunduğunu kaydetti.

Özyiğit, “TDP Sağlık Üst Kurulu’nun onay verdiği, uygun gördüğü bir tarihte erken seçime hazırdır. Ben hükümetin bu konuda yelkenleri indireceğini düşünüyorum. Bu erken seçim blöftü, partisine ve ortaklarına gözdağı verme amacı taşıyordu, şimdi geri adım atılacak.” dedi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Saner erken seçim için çağrı yaptı, çekildi, biz hala aynı noktadayız”

Ersan Saner’in 11 Ocak tarihindeki Meclis Başkanlığı seçimi sonucunda muhalefet partilerine ‘erken seçim tarihini belirleyin’ çağrısı üzerine yaptıkları değerlendirmede Nisan ayıyla ilgili karar ürettiklerini anımsatan Sorakın, “Ancak o günden sonra hükümet partileri herhangi bir görüş beyan etmiş değil.” dedi.

CTP’nin hala aynı noktada olduğunu ifade eden CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Nisan ayında erken bir seçime gidilmesi gerektiği kanaatinde olduklarını kaydetti.

Mevcut hükümetin yönetme kapasitesi olmadığının altını çizen Sorakın, “Aldıkları kararlarla ülkeyi kaosa sürüklüyorlar, bu ortamdan çıkmanın tek yolu ise halkın iradesidir.” dedi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu:

“ Millet geçim derdinde, biz seçim derdinde olmayalım”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da Meclis Başkanlığı konusunda yaşanan sıkıntıdan dolayı erken seçim söyleminin ortaya atıldığını, Başkanlıkla ilgili sorunun ortadan kalkmasıyla bu konunun da ortadan katlığını kaydetti. Pandemi süresinde seçime gidilmesinin doğru olmadığını dile getiren Ataoğlu, “Bu süreçte millet geçim derdinde, biz seçim derdinde olmayalım. Ekim’de zaten erken seçim olacağı ifade edildi.” dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay:

“Önce toplum menfaatini düşünmeliyiz”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, konuyla ilgili görüşlerini önceden çeşitli yazılı basın yayın organlarında belirttiğini ifade ederek, yeni bir açıklama yapmayacağını kaydetti.

Bu konunun gündemde olmadığını düşündüğünü aktaran Özersay, kısaca “Halkın derdi seçim değil, geçimdir, önce toplum menfaatini düşünüp yapmamız gereken önemli ve acil çalışmaları yapmalıyız” ifadelerini kullandı.