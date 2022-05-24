Erhürman'dan Üstel'e: “Memleket açlıkla uğraşıyor, muhalefet nelerle uğraşıyor diyecek en son insan sizsiniz”

Başbakan Ünal Üstel’in ülkedeki sorunlara dikkat çeken konuşması üzerine yeniden kürsüye gelen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “4 aydır hükümet kurma bozma festivallerini düzenleyenler nihayet hükümetteki sorunları hatırladı” dedi.

Hükümet krizi ve müdahale süreçlerine işaret eden Erhürman “Bu yaşananları normalleştirmeye kalkışmayın. Sokaktaki her insan neler yaşandığını bilir” dedi. “Gerçekler bunlar, gerçekleri konuşalım” diyen Erhüman, Ünal Üstel’e hitaben “Bu kürsünden çıkıp da memleket açlıkla uğraşıyor, muhalefet nelerle uğraşıyor diyecek en son insan sizsiniz” dedi.

Ünal Üstel’in Sağlık ve İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemlerde muhalefetin yapıcı tutumunu örneklerle anlatan Erhürman muhalefetin gayrı resmi bulduğu hükümetin meclis toplantılarına nisap vermeyeceğini ifade etti.

"Reform" yapacağını iddia eden hükümetin Meclis’e getirdiği ilk yasa tasarılarının düşünce özgürlüğünü kısıtlayan düzenlemeler olduğuna dikkati çeken Erhürman “Niye bu protokolde ülkedeki devlet kurumlarının siyasetten arındırması yok? KIB-TEK’in siyasetten uzak biçimde profesyonelce yönetilmesidir reform" dedi.