Erhürman’dan Tatar’a: “Ciddiye alıp da yanıt vermemin mümkün olmadığı ithamlar!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar'ın "Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu" aracılığıyla kendisini "darbecilik" ve "yalancılık"la suçladığına işaret etti, “Ciddiye alıp da yanıt vermemin mümkün olmadığı ithamlar” yorumunda bulundu.

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu tarafından kendisine yönelik ‘manipülasyon’ suçlamalarına da katıldığı programın ilgili bölümünü paylaşarak yanıt veren Erhürman, “Ben mi manipülasyon yapıyorum, yoksa kendisi mi programda kendi söylediklerini "Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu" açıklamasında manipüle ediyor, ona izleyenler karar versin” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Sn. Tatar'ın "Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu" aracılığıyla bana gönderdiği "açık mektup"lardan sıkılmadım dersem yalan olur! Son mektubunda bu kez de beni "darbecilik" ve "yalancılık"la suçlamış. Ciddiye alıp da yanıt vermemin mümkün olmadığı ithamlar!

Bir de Sn. Tatar'ı kendisinin bulunmadığı bir ortamda eleştirmişim! Bundan alınmışlar. Eleştiri yaptığım ortam bu ülkenin Meclis'i. Aynı şeyleri kendisinin de bulunduğu, kamuya açık herhangi bir ortamda söylemeye ve yanıtlarını dinlemeye hazırım bu arada!

Kendisi müdahaleden söz ederken aslında, kendi deyimiyle "2005 ve 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AB ve dış güçlerin müdahalelerinden" söz etmiş de ben "manipülasyon" yapmışım. Daha fazla uğraşmadan televizyon programındaki ilgili bölümü aşağıda yayımlıyorum. Ben mi manipülasyon yapıyorum, yoksa kendisi mi programda kendi söylediklerini "Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu" açıklamasında manipüle ediyor, ona izleyenler karar versin!