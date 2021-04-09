Erhürman’dan hükümete: “Yanlış üzerine yanlış yapıyorsunuz”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin ‘saldım çayıra Mevlam kayıra” anlayışıyla hareket ettiğini, sorunları her gün biraz daha öteleyerek, ülkeyi yönetmediğini söyledi.

Erhürman, hükümetin ne ekonomik paket ne de protokolde söylenenleri dinlemediğini, istişare etmediğini de dile getirdi.

Pandemi yönetiminde yanlış üzerine yanlış yaparak özel sektörü ‘bitirme’ noktasına getirdiğini de ifade eden Erhürman, “Aslında birbirinin destekçisi olması gereken özel ve kamuyu sonunda birbirinin düşmanı haline getirdiniz, birbirine düşürdünüz” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: Özel sektör emekçisini, esnafı, özel sektörü ayakta tutacaktınız ki maliyenin gelirleri düşmesin. Maliyenin gelirleri düşmeyecekti ki maaşların yanında hayat pahalılığı da ödenebilsin. Maaşların yanında hayat pahalılığı da ödenecekti ki turizmin, yükseköğretimin ve güneyden gelenlerin yokluğunda zaten fena halde daralmış olan talep daha da daralmasın. Dolayısıyla özel sektör kazanabilsin ve maliyenin gelirleri daha da düşmesin.