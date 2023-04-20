Erhürman, yurttaşla bayramlaştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Ramazan Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Arasta’da yurttaşla bayramlaştı.

Genel Başkan Tufan Erhürman’a CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, Milletvekili Ürün Solyalı ve Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Arasta esnafının bayramını kutlayan CTP heyeti, esnafın sorunlarını da dinleme fırsatı yakaladı.