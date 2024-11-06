Erhürman: Yasemi Öztürk’ün açıklamalarına ne diyecekler?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk’ün meclis başkanlık seçimiyle ilgili yaptığı açıklamaları yorumladı.

Erhürman, Öztürk’ün "Biz oylarımızı gösterdik. Yasa'ya uymasa da bunu yapmak zorunda kaldık" ve "Gizli oy açık sayım ifadesine ters düşer bu 3 oy" şeklindeki ifadelerine dikkat çekerek, “Şimdi ne söyleyecek dün saatlerce konuşan ve 'biz 29 milletvekili olarak böyle düşünüyoruz' diyen beyefendiler?” diye sordu.

Erhürman, özellikle Ziya Öztürkler’e atıfta bulunarak, “Yasemin Hanım'ın da mı 'kafasına gökten yeşil elma düştü'?” diyerek, "Bu konuda daha fazla gecikmeden akıl, hukuk ve demokrasi yoluna dönmeyi becerin!" dedi.