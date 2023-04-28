Erhürman ve heyeti DAÜ’yü ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, bazı CTP Milletvekilleri ve yetkilileriyle birlikte DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a nezaket ziyaretinde bulundu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre bu sabah saat 10.00’da, DAÜ Senato Toplantı Odası’nda Dr. Özcenk’i ziyaret eden CTP heyeti ile DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu arasında görüş alış verişinde bulunuldu. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Anıl Kaya da hazır bulundu.

CTP heyeti DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu ziyaretinin ardından, saat 11:00’de, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu da hazır bulundu.