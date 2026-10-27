Erhürman, TDT Zirvesi için Ankara’ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak.
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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak.
Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Erhürman, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesi’ne katılmak üzere Perşembe günü Türkiye’ye gidecek.
Erhürman’ın ülkeye cuma günü dönmesi bekleniyor.
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