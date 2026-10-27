Fatma Ünal'a 5 yıl hapis cezası

Serap ŞAHİN-Ertuğrul SENOVA

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan UBP Girne eski Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal, aleyhine getirilen 16 davanın tamamından suçlu bulunarak 5 yıl hapse mahkûm edildi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 31 tanığın dinlendiği ve 80 belgenin emare olarak sunulduğu davada, Ünal’ın derslere katılmadan sahte transkript, geçici mezuniyet belgesi, diploma ve tez düzenlenmesine ilişkin suçların makul şüpheden ari şekilde ispat edildiğine karar verdi. Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller, ilk sahte diplomanın Ünal’a verildiğine ilişkin tanık beyanına dikkat çekerken, sanığın savunmalarını çelişkili ve inandırıcılıktan uzak bulduklarını açıkladı. Ünal’ın hiçbir eğitim almadan tezli yüksek lisans diploması elde ettiğini belirten Cemaller, bu tür sahtekârlıkların üniversitelere yönelik ciddi bir olumsuz algı yarattığını, hakkıyla mezun olan kişileri de şüphe altında bıraktığını vurguladı. Sanığın temiz sicili ve kişisel durumunun ceza takdirinde değerlendirildiğini kaydeden Cemaller, “Ülkemiz, bu suçlardan derin yara almıştır” diyerek mahkemenin bu tür suçlara müsamaha göstermeyeceğini ifade etti.

“İlk sahte diploma Fatma Ünal’a verildi”

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan UBP Girne eski Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal’ın karar duruşması Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ve sanık avukatları Doğa Zeki ve Süleyman Özsoylular hazır bulundu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Gülay Süleyman Uğur huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık aleyhindeki kararı Başkan Cemaller açıkladı.

Karar öncesi mahkemeye olguları aktaran Cemaller, sanığın 16 davadan itham edildiğini, 31 tanık dinlendiğini ve 80 adet belgenin emare olarak mahkemeye sunulduğunu belirtti.

Sanığın derslere girmediği halde başarılı ders girişleri yapılarak transkript oluşturulduğunu belirten Cemaller, Serdal Gündüz’ün ifadesinde ilk sahte diplomanın sanığa verildiği yönde beyanının olduğunu dile getirdi.

“Sanık aleyhine getirilen 16 dava ispat edildi”

Sanığın okulla ilgili hiçbir işlemde bilgisi olmadığını , okulun yerini bile bilmediğini söylediğini kaydeden Cemaller, tezin de diplomadan sonra oluşturulduğunu belirtti.

Cemaller, tezin “Juju” isimli işyerine teslim edildiği kanaatine vardıklarını da aktardı.

“Sanık adına başkalarının mesajları yanıtladıkları” iddialarının inandırıcılıktan uzak ve hayatın normal akışına uygun olmadığını dile getiren Cemaller, ifadelerinin ise çelişkili olduğunu belirterek, sanığın söz konusu mesajları kendisinin cevapladığına bulgu yaptıklarını ifade etti.

Cemaller, sanığın maillerini okumadığını iddia ettiğini ancak iddianın doğru olmadığına bulgu yaptıklarını kaydetti.

Sanık aleyhine getirilen 16 davanın “makul şüpheden ari bir şekilde” ispat edildiğine dikkat çeken Cemaller, sanığın sahte transkript, sahte geçici mezuniyet belgesi, sahte diploma ve sahte tez düzenlediğinin de ispat edildiğini kaydetti.

Tüm şahadetleri birlikte değerlendirdiklerini ifade eden Cemaller, sanığı tüm davalardan suçlu bulduklarını dile getirdi.



Sanık avukatı Süleyman Özsoylular:

“Sanığın sicili temiz”

Sanık avukatı Süleyman Özsoylular da mahkemede söz alarak, sanığın yaşamı boyunca ilk kez mahkemeye geldiğini, sicilinin temiz olduğunu belirterek, bu hususları sanık lehine hafifletici sebep olarak kullanılmasını talep etti.

Sanığın yardımsever bir kimse olduğu iddia eden sanık avukatı, işletme sahibi olduğunu, toplum tarafından tanınan ve sevilen bir kimse olduğunu ifade etti.

Ardından mahkeme karar için 13:30’a ertelendi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller:

“Ülkemiz, bu suçlardan derin yara almıştır”

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, aranın ardından kararı açıkladı.

Sanık lehine hafifletici nedenleri belirten Cemaller; sanığa ceza takdir edilirken suçun ciddiyeti, vahameti, sanığın kişisel durumu gibi tüm faktörlerin değerlendirildiğini kaydetti.

Cemaller, sahte resmi belge düzenleme suçunun 10 yıla kadar hapis cezası öngörülen bir suç olduğunu ifade etti.

Mahkemelerin kamu yararının öne çıktığı suçlarda verilecek cezalarla yurttaşların adalete olan güvenini yeniden tesir ettiğini vurgulayan Cemaller, huzurlarındaki meselede suçun işleniş şeklinin kararlarında detaylı şekilde incelendiğini kaydetti.

Üniversite içerisinde usulsüz işlemler yaptırmanın ülke açısından endişe yarattığını dile getiren Cemaller, sanığın “hakkıyla mezun olmuş kişilere” şüpheyle bakılmasına sebebiyet verdiğini belirterek, bu suçun toplumu yakından ilgilendirdiğini kaydetti.

Bu tür suçların tüm ülke üniversiteleri için “çok ciddi olumsuz algı” oluşmasına sebep olduğunu belirten Cemaller, verilen zararın tüm ülkeye verilmiş bir zarar olduğunu söyledi.

Sanığın hiç eğitim almadan, oldukça ciddi bir eğitim ve öğretim gerektiren tezli yüksek lisans diploması aldığını belirten Cemaller, bu niyetle hareket etmenin “toplumu kandırmaya” yönelik bir hareket olduğunu dile getirdi.

Cemaller, mahkeme bu tür suçlara asla müsamalı ve hoşgörülü davranmayacağını kaydetti.

Eğitim alanında böyle bir sahtekarlığın yapılmış olmasının toplumu huzursuz ettiğini belirten Cemaller, “Ülkemiz, bu suçlardan derin yara almıştır.” dedi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cemaller, sanığın 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.