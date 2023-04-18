Erhürman, Mağusa’da pazar alanını ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa’da Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti.

Tufan Erhürman’a Genel Sekreter Asım Akansoy, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Mağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Esnafın ve Mağusa halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı.