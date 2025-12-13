Erhürman, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ve Türkiye Sigorta Birliği'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Börte Barlasoğlu, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanı Erhürman, birlik başkan ve üyelerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, işbirliği içerisinde yürütülen projeler ile ilgili bilgi aldı.

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Börte Barlasoğlu ise, Cumhurbaşkanı Erhürman’ı Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen ise, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile iş birliği içerisinde devam ettirdikleri çalışmalara değinerek, bu kapsamda bilgi aktarımında bulundu.