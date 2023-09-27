Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, New York temasları sonrası Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantı sonrası basına açıklama yapan UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar’ın New York sonrası bilgilendirme yaptığını ifade etti.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da, görüşmeler öncesi olduğu gibi sonrasında da Tatar’ın bilgilendirme yaptığını ifade etti, Tatar’a teşekkür etti.

Erhürman: Kıbrıs Türk tarafı New York’ta yok sayıldı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, New York öncesinde yapıldığı gibi bugün de bilgilendirme toplantısı yapıldığını söyledi.

Bu tür toplantıların, farklı görüşlerin dinlenmesi bakımından olumlu olduğunu ifade eden Erhürman, Tatar ile kendilerinin Kıbrıs konusunun esasına dahil çok temel farklılıkları olduğunu belirtti.

Bunun yol açacağı sorunları da her zaman dikkate getirdiklerini ifade eden Erhürman, New York’ta bunu gördüklerini, Kıbrıs Türk tarafının orada görünmez kılındığını, yok sayıldığını savundu.

Kıbrıslı Rum liderin BM Genel Kurulu’nda Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik konuşma yaptığını ifade eden Erhürman, düşüncelerin farklı olabileceğini ama Kıbrıs Türk tarafının hiç bir zaman diyalog ve diplomasiden kaçmadığını, kaçmaması gerektiğini söyledi.

“BM Genel Sekreteri tarafından üçlü görüşme çağrısı yapıldığı ama Tatar’ın reddettiği” ile ilgili açıklamalar yapıldığını da ifade eden Erhürman, “Bu doğru bir bilgi değilse neden açıklama yapılmadı?” diye sordu ve “Bu bir hatadır” dedi.