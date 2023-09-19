Erhürman, KIB-TEK’in 4 yılda "getirildiği" noktaya dikkat çekti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin 4 yıllık iktidar sürecinin sonunda KIB-TEK’in geldiği duruma dikkat çekerek, “O koltuklarda geçirdiğiniz her bir gün bu halk için yoksullaşma, yoklaşma ve göç yönünde atılmış yeni bir adım demek” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, KIB-TEK’teki sorunları 6 madde tespit ederek, “İradesizsiniz, basiretsizsiniz, beceriksizsiniz, yalandan ve talandan başka işiniz yok dediğimizde kastımız bu işte” dedi.

Erhürman’ın, “Siz gideceksiniz ve başta siz olmak üzere herkes kendine gelecek” ifadelerini kullandığı açıklaması şöyle:

1. "Şu anda Teknecik’te 60 MW’lık bir termik santralin arızalı olduğu tam üretim yapmadığı, 4 tane 17.5’lik makinenin tam anlamıyla üretim yapamadığı, 2 tane 17.5’lik makinenin hiç çalışmadığı çok net şekilde ortada". Bunu ben söylemiyorum, "hükumet" söylüyor!

2. Bakım onarımın hangi sebeplerle yapılmadığı söylenmiyor tabii!

3. "Gerekli yatırımın yapılmaması durumunda kışın elektriksiz kalabiliriz". Bunu da ben söylemiyorum. Bunu da "hükumet" söylüyor.

4. İki haftada kuruma 175 kişi istihdam edildi. Bunların yarısı sözde sınavla. Geriye kalanlarda sınav falan da yok.

5. Son bir buçuk ayda Güney Kıbrıs'tan satın alınan enerji için ödenen miktarın 300 milyon TL civarında olduğu söyleniyor. Yetkililer tarafından yalanlanırsa seviniriz!

6. Oysa 20 Temmuz'da özel şirketle ihalesiz sözleşme imzalanmış ve ülkenin elektrik sorunu hem kısa hem de uzun vadede çözülmüştü değil mi?

İradesizsiniz, basiretsizsiniz, beceriksizsiniz, yalandan ve talandan başka işiniz yok dediğimizde kastımız bu işte!

Dört yıldır aralıksız iktidardasınız ve KIB-TEK'in geldiği durum bu işte. O koltuklarda geçirdiğiniz her bir gün bu halk için yoksullaşma, yoklaşma ve göç yönünde atılmış yeni bir adım demek.

Siz gideceksiniz ve başta siz olmak üzere herkes kendine gelecek!”