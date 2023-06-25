Erhürman: “İrademizi gösterip siyasete gerekli mesajı vermemiz gerekiyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün gerçekleştirilen ara seçimlerin, halkın iradesini göstermek için bir araç olduğunu ve bu aracı iyi kullanıp siyaset kurumuna gerekli mesajın verilmesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman bu sabah saat 11.00’de Yenikent’teki Suat Günsel İlkokulu’nda bulunan 71 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Erhürman’a CTP milletvekili adayı Sami Özuslu ile parti yöneticileri de eşlik etti.

Okul içerisinde bulunan sandıkları tek tek gezip yurttaşlar ve sandık görevlilerini ziyaret eden Erhürman, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugün bir milletvekili için sandığa gidildiğini anımsatan Tufan Erhürman, “Her seçim seçmenin iradesini sandığa yansıtma ve duyurma aracıdır. Bir milletvekilinin ötesinde de seçmenin sandıkta vereceği mesajlar olacaktır” dedi.

“Önemli olan seçmenin iradesini sandığa yansıtması…”

Kendileri için önemli olanın seçmenin iradesini sandığa yansıtması ve sandıktan çıkacak olan mesajı herkesin alması olduğunu dile getiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bugün halkımızın sandığa geleceğini ve iradesini ortaya koyacağına inanıyorum. Bu irade ortaya çıktıktan sonra Kıbrıs Türk halkının mesajı olarak, siyaset kendini şekillendirecektir” dedi.

YSK’nın açıkladığı sandığa katılım oranıyla ilgili bir soru üzerine konuşan Erhürman, katılımın çok da yüksek olmadığını ancak genelde sabah saatlerinde sandıkların tenha olduğunu, öğleden sonra yurttaşların katılımı yükselttiğini söyledi.

Kurulan sandığın Kıbrıs Türk halkının iradesini göstermesi açısından bir araç olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu aracı kullanmamız ve siyaset kurumuna gerekli mesajları vermemiz gerekiyor. Halkın bunun bilinciyle davranacağından eminim” şeklinde konuştu.