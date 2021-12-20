Erhürman: “Hükümete göre nar ekşisi ve gofret, ilaçtan daha temel ihtiyaç!”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hükümetin temel tüketim maddesi olmayan ürünlerde KDV oranlarının yüzde 5’ten sıfıra indirmeye yönelik aldığı kararı eleştirdi, “Nar ekşisi ve gofrette KDV % 5'ten sıfıra indi. İlaçta % 5 KDV devam! Belli ki hükumete göre nar ekşisi ve gofret ilaçtan daha temel ihtiyaç!” dedi.

Erhürman, un üreticileri buğdayı fon ve ithalatta KDV ödeyerek, devletten tek kuruş destek almadan getireceğine dikkat çekerek, buna rağmen Türkiye'nin desteklediği un fabrikalarının ürettiği unun piyasaya gelerek, üreticilerin haksız rekabetle karşı karşıya bırakılacağını vurguladı.

“İşte KKTC hükumetinin "yeni ekonomi modeli"nin tüketiciyi ve üreticiyi koruma politikası” diyen Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Nar ekşisi ve gofrette KDV % 5'ten sıfıra indi. İlaçta % 5 KDV devam! Belli ki hükumete göre nar ekşisi ve gofret ilaçtan daha temel ihtiyaç! Un üreticileri buğdayı fon ve ithalatta KDV ödeyerek, devletten tek kuruş destek almadan getirecek ama Türkiye'nin desteklediği un fabrikalarının ürettiği un piyasaya gelecek ve un üreticileri haksız rekabetle karşı karşıya bırakılacak. İşte KKTC hükumetinin "yeni ekonomi modeli"nin tüketiciyi ve üreticiyi koruma politikası!!!