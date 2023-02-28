Erhürman: “Hadsiz de, terbiyesiz de, bu halka ihanet eden sizsiniz”

Tahsin Ertuğruloğlu’nun Meclis Genel Kurulu’nda CTP Milletvekilleri’ne yönelik ifadelerine işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu üslubu asla tercih etmem ama bu sözcükleri Meclis kürsüsünden söyleyebildiğinize göre, hadsiz de, terbiyesiz de, bu halka ihanet eden de sizsiniz” dedi.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Tahsin Ertuğruloğlu bugün bir kez daha Meclis kürsüsünde CTP'yi "ihanet" ile suçladı. CTP milletvekillerine "yüzsüz, hadsiz, terbiyesiz" diyecek kadar da kendinden geçti.

Bu üslubu asla tercih etmem ama bu sözcükleri Meclis kürsüsünden söyleyebildiğinize göre, hadsiz de, terbiyesiz de, bu halka ihanet eden de sizsiniz.”

"Biz de sizinle aynı dünyadan olmadığımızı biliyoruz ve bundan son derece memnunuz..."

"Tahsin Ertuğruloğlu bugün Meclis kürsüsünde Türkçe açısından olmasa da mealen doğru bir cümle kurdu: "Aynı dünyaların insanı olmadığımızı yıllardır yaşıyoruz"...

Biz de sizinle aynı dünyadan olmadığımızı biliyoruz ve bundan dolayı son derece mutluyuz. Önemli olan sizin hangi dünyada, hangi çağda yaşadığınız!"

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