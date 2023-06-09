Erhürman, Ergazi ve Ziyamet’i ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ergazi ve Ziyamet Köylerini ziyaret etti.

Tufan Erhürman’a CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Köy halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı.

İskele bölgesi köylerine yaptıkları ziyaretlere devam edeceklerini vurgulayan CTP heyetine yurttaş yoğun ilgi gösterdi.