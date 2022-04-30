Erhürman: Çözüm Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesidir, erken seçim ufukta görünüyor

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, “İradeye bir kez daha müdahale edilmiştir” dedi, “Kimse bu maskaralıktan kahramanlık yaratmasın” şeklinde konuştu.

Erhürman, açık bir şekilde ufukta erken bir seçimin görüldüğünü dile getirdi.

“Çözüm Kıbrıs Türk halkının iradesidir” diyen Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra başlayan müdahale tescillendi” değerlendirmesinde bulundu.

“Bütün bunları seçim boyunca istikrardan bahsedenler yaşattı” Erhürman’ın açıklaması özetle şöyle:

Süreç başladığında çok da siyaseten tercih etmediğimiz dili kullanarak, yaşatılanların ‘maskaralık’ olarak ifade edebileceğimizi söylemiştik. Maalesef iki küçük ortak, hükümet programı okunduktan sonra 100 günlük yeni hükümet programı ortaya koymak gibi hiçbir demokratik ülkenin teamülünde olmayan bir noktaya işi vardırdı. Sonrasında da güven oyu vermeyeceğiz dediler.

Ama bu hükümet dedikleri şeyin içerisinde kendileri de vardı. Maskaralık kelimesini kullandığımızda kimileri üzülmüştü. Herhalde onlar da şimdi bunun artık Türkçede başka bir ifade anlamı yok.

Bütün bunları seçim boyunca istikrardan bahsedenler yaşattı. Bunlar halkın hafızasına kaydedildi. Hem de belki de ülkenin son 10 yıllarda gördüğü en büyük ekonomik krizin ortasında. Bu sorumsuzluk, ciddiyetsizliğin halkın hafızasına nakşedildiğini söyleyebilirim.”

“Müdahale süreci daha açık şekilde gerçekleşti”

“Seçim süreci içerisinde de oldu, köy köy gezildi, ‘Türkiye Cumhuriyeti CTP’yi istemez, en iyi ilişkileri biz kurarız’ dediler. Bunu yapanlar Cumhurbaşkanlığı seçimindeki müdahaleyi bilenlerdi.

Kendi kurultayına müdahaleyi bilenlerdi. Gezip, gezip TC üzerinden propaganda yapmaktan kendilerini alamadılar. Gelinen noktada Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yaratılan müdahale süreci yine tekrarlandı, bu kez açık bir şekilde gerçekleşti.”

“Kıbrıs Türk halkının iradesine müdahalesine karşı çıkacaksanız, her ortamda karşı çıkmanız gerekir. Seçim satı mahalline girildiğinde ‘Türkiye onu sever, bunu sevmez’ derseniz müdahale zeminini hazırlarsınız, siz de müdahalelerle karşı karşıya kalırsınız. İradeye bir kez daha müdahale edilmiştir. ne yapacaklarını bilemez halde bir takım açıklamalar yapılıyorlar.

Çözümü üretecek olan Kıbrıs Türk halkının iradesidir. Açık bir şekilde erken seçim ufukta görülüyor. Kıbrıs Türk halkı, bu yaratılan kaostan hiçbir müdahale olmadan çıkma yükümlülüğü var.”