Erhürman: Çözüm belli, uygulayacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybının sürdüğünü, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasının konuşulduğunu ancak asgari ücret yükselse de alım gücünün yükselmeyeceğini ifade ederek, “Başka çıkış yok. Çözüm belli. Uygulayacağız” dedi.

1 Sterlin’in 27 TL’yi geçtiğini, 1 Dolar’ın ise 22 TL’ye dayandığını belirten Erhürman, “Asgari ücret konuşuluyor. Bildiğimiz döngü yine başlayacak. TL'nin değer kaybı elbette zam etkisi yaratacak. Asgari ücret daha belirlenmeden personel giderleri de fiyatlara yansıyacak” dedi.

“Asgari ücret yükselse de alım gücü yükselmeyecek” vurgusu yapan Erhürman, “Bu işi üç ayda bir yapsanız da sonuç çok değişmeyecek” ifadelerini kullandı.

Erhürman, kaçınılmaz olanın, tüm giderlerin kendiliğinden döviz üzerinden belirlendiği ülkede gelirlerin de stabil para birimine endeksli muhasebe sistemiyle belirlenmesi olduğuna vurgu yaptı.

Erhürman, “Başka çıkış yok. Çözüm belli. Uygulayacağız” dedi.

Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sterlin 27 TL'yi geçti. Dolar 22 TL'ye dayandı. Asgari ücret konuşuluyor. Bildiğimiz döngü yine başlayacak. TL'nin değer kaybı elbette zam etkisi yaratacak. Asgari ücret daha belirlenmeden personel giderleri de fiyatlara yansıyacak. Sonuç? Asgari ücret yükselse de alım gücü yükselmeyecek. Bu işi üç ayda bir yapsanız da sonuç çok değişmeyecek. Kaçınılmaz olan tüm giderlerin kendiliğinden döviz üzerinden belirlendiği ülkede gelirlerin de stabil para birimine endeksli muhasebe sistemiyle belirlenmesi. Başka çıkış yok. Çözüm belli. Uygulayacağız...”