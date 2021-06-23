Erhürman çiftinin mutlu günü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman’ın bebeği bu sabah dünyaya geldi. Erhürman çiftinin erkek bebeklerinin bu sabah özel bir hastanede sağlıklı olarak doğduğu öğrenildi.

Tufan - Nilden Erhürman çifti ilk kez babalık ve annelik heyecanı yaşadı.