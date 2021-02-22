Saner: Türkiye’ye ziyaretim olacak

Başbakan Ersan Saner, Meclis Genel Kurulu’nda eleştirileri ve soruları yanıtladı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın 1500 TL’lerle ilgili söz verilmesine karşın yükümlülüğün yerine getirilmediğine ilişkin eleştirilerini kabul etmeyen Saner’le Erhürman arasında tartışma yaşandı.

Erhürman 5 Şubat tarihinin verilmesine karşın bu destek ödemelerinin yapılmadığını altını çizerken, Saner “Biz 5 Şubat’ta yatırdık, son kontroller nedeniyle gecikme yaşandı” ısrarını sürdürdürdü.

Ekonomik pakete ilişkin de konuşan Saner kürsüdeyken Meclis Genel Kurulu’nda sesler de yükseldi. Saner’in ‘hep aynı şeyleri tekrarlamasını’ eleştiren Muhalefet Milletvekillerine UBP Milletvekilleri tepki gösterdi, Genel Kurul’da ‘seviye’ tartışması da yaşandı.

Saner, “Anlamıyorsanız dinlemenize gerek yok, çıkabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersan Saner, son bir hafta içerisinde 3 bin öğrencinin ülkeye geldiğini, karantina şartları çerçevesinde gelmeye de devam edeceğini kaydetti.

Maddi kaynakların herkes tarafından çok net bilindiğini ve ‘Anavatan’ın desteği ile de yüründüğünün çok net bilindiğini’ savunan Saner, 1500 ve 2000 TL’lik ödemelerin yapılmamasının söz konusu olmamasını, ödenmesi için yükümlülüklerin yerine getirildiğini savundu.

Ödeneklerin işverenlere verileceğinden, işçilerin ülke içinde olup olmayanların son kontrollerinin yapılması adına İstihdam Destek Fonu’nda bir gecikme olduğunu savunan Saner, işverenlere verilecek paranın da yattığını söyledi.

“Biz 5 Şubat’ta yatırdık” diyen Saner, katkıların Türkiye’den de parça parça geldiğini, “Geldiğinde ödedik” şeklinde konuştu.

2020’nin bütün mükellefiyetlerinin de ödendiğini ileri süren Saner, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın ısrarlı eleştirileri üzerine bu konuda artık konuşulacak bir şey olmadığını söyledi.

Başbakan Ersan Saner’in konuşması sırasında Genel Kurul’da sık sık sesler ve tansiyon yükseldi.

Türkiye ile imzalanan Protokollere ilişkin de açıklamalarda bulunan Saner, imzalanan protokollerle bazı yolların tamamlanacağını, diğerlerinin yeni imzalanacak protokollerin içerisinde olacağını kaydetti.

“Haziran ayında sizi Kuzey Çevre Yolu’na davet edeceğim” diyen Saner, söz konusu yolların 2 ayda tamamlanacağını savundu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarının uygulanmasındaki gecikmeye ilişkin eleştiriler üzerine de açıklamalarda bulunan Saner, o dönemde ekonomik örgütlerin ‘kapatmayın’ ısrarı olduğunu söyledi. Ekonomik örgütlerin baskısından ötürü müsteşarlarla bir araya gelinerek karar alınması yoluna gidildiğini söyleyen Saner, hep birlikte oturup karar verildikten sonra kararın verildiğini kaydetti.

“1 Nisan’ı Sağlık Üst Komitesi önerdi”

1 Nisan itibarıyla aşılanmış, antikor üreten kişilerin ülkeye kısıtlamasız gelmesinin Sağlık Üst Komitesi’nin kararları arasında olduğunu da açıklayan Başbakan Saner, günlük test sayılarının da dışarıdan da hizmet alınarak artırıldığını ve günlük 7 bin teste kadar ulaştırıldığını belirtti.

Bugüne kadar 28 günde Türkiye’den 80 bin doz aşı geldiğini, daha da getirileceğini söyleyen Saner, “Daha da aşı getireceğiz, bu ülkenin önünü açacağız” dedi.

“2021 daha da zor olacak”

2021’in, 2020’den daha çok geçeceğini ve daha da sıkıntılı durumların yaşanabileceğini söyleyen Saner, hafta sonuna doğru bir Türkiye ziyareti olabileceğini açıkladı.

Çalışan işçi sayısının gerilediğini, Sosyal Sigorta emeklilerinin ödenmesi için kaynağa ihtiyaç olduğunu belirten Saner, ‘nasıl bu işleri yaparız da en fazla ihtiyaç duyulan noktada hallederiz’ noktasında çalıştıklarını kaydetti.

“Mali Protokol için hafta sonu Türkiye’ye gideceğiz”

Kapalı sektörde olan herkesin müracaat edeceğini ve 1500 TL destek ödemelerinin de o çerçevede yapılacağını kaydeden Başbakan Saner, bu konuda Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bilgi olduğunu, ona başvurulacağını ifade etti.

Hafta sonu Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalanması için Türkiye’ye gidileceğini yineleyen Saner, “Bu dönemde Hükümet’te olmak bir cesaret işi” dedi.

Özdenefe: “Müsteşar ‘çalışma yapılacak’ derken, siz ‘müracaat edin’ diyorsunuz… Yapılan müracaatlar da geri çevriliyor”

Başbakan Ersan Saner’e ‘1500 TL’ler için müracaat kabul ediliyor’ açıklamasına karşın Müteşar’ın kategorilerin belirlenmesi için çalışma yapılacağı açıklamasını işaret eden CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, bunu yanı sıra bugünlerde yapılan müracaatların da geri çevrildiğini vurguladı.

Saner ‘Başka 1500’lerden bahsediyormuş’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, kapalı sektörlerle ilgili 1500 TL’lerle ilgili başvuruların halen başlamadığına ilişkin açıklaması üzerine Başbakan Ersan Saner’in ‘Ben diğer 1500 TL’ler sanmıştım” sözleri Genel Kurul’da tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu.

CTP Genel Başkanı Erhürman Saner’e “Yanlış yapabilirsiniz, yanlış yaptığınızı kabul edin ve düzeltin, bizi ahmak yerine koymayın. Çalışma Bakanı başvuruların başlamadığını söylerken, daha önce ‘başvuru alınıyor’ açıklamanıza karşın ‘diğer 1500 TL’lerden bahsederdim’ diyemezsiniz” diye çıkıştı.

Başbakan Saner’le, CTP Genel Başkanı Erhürman arasında bu sırada bir tartışma yaşandı. Saner’in “Merak etmeyin başvuru da alacağız, hepsini de ödeyeceğiz” sözleri Genel Kurul’da ser tepkiyle karşılandı, muhalefet milletvekilleri bu sözlerin bir şey ifade etmediğini vurguladı.

Şahali: “Gerçekten Sayın Ali Pilli uyukluyor muydu?”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Ali Pilli’nin Başbakan Saner’e sorusunu anımsattı, “Gerçekten Sayın Ali Pilli toplantılarda uyukluyor muydu, görevden alma nedeniniz bu mu, bir önceki kabineden görevden azledilen bir bakanı şu anda kabinin en önemli görevine getirdiniz, bir önceki kabinedeki mesele ile ilgili soruşturmanın sonucu ne oldu” diye sordu.

Ersan Saner Ali Pilli’yle ilgili bir açıklaması olmadığını, yarın gerçekleştirilerek grup toplantısında, bunu kendi aralarında halledeceklerini söyledi, öyle bir ifadesi olmadığını savundu.