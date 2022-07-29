Erhürman: “Asgari ücretli vergi ödeyeceği için alacağı maaş net 8600 TL’nin de altında olacak”

Asgari ücretli çalışanların ödeyeceği vergiden dolayı alacağı net maaşının 8 bin 600 TL’nin de altında olacağına işaret eden CTP Genel Başkanı Erhürman, yasa önerisi yaptıklarını anımsatarak, hükümetin ilgisizliğini eleştirdi. Bunun için CTP olarak, 20 Haziran 2022 tarihinde sundukları ve Meclis’te tam destek alan yasa önerisinin ‘hükumet kurma-bozma festivallerinin kurbanı olduğunu’ ifade eden Erhürman, “Esas kurban, asgari ücretli ve kamuya “Göç Yasası”ndan girenler” dedi, Hükümet’e bir an önce yasayı geçirme çağrısı yaptı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Asgari Ücrette ve "Göç Yasası"nda Vergi Meselesinin

Hayat pahalılığının yükselişi karşısında bugünlerin geleceğini bilmek için kahin olmaya gerek yoktu! Asgari ücretin yükselmesi ve hayat pahalılığın ödenmesi ile birlikte, özellikle asgari ücretlinin ve kamuya “Göç Yasası” diye bilinen 47/2010 sayılı Yasa’dan girdikleri için eşit iş yaptıkları diğer çalışanlardan daha az maaş alan kamu çalışanlarının ödeyecekleri vergiler dolayısıyla ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklarını biliyorduk.

Bunun için CTP olarak, 20 Haziran 2022 tarihinde Meclis’e bir yasa önerisi sunduk. Sorunun fiilen ortaya çıkmasının yakın olduğunu bildiğimiz için ivedilik de istedik. İvedilik önergemize, iktidara mensup olanlar dahil, tüm milletvekilleri destek verdi.

Ama zırt pırt bakan değiştiren “hükumet” Maliye Bakanı’nı yine değiştirince, Komite üyesi Sn. Alişan Şan Bakan oldu ve Komite’de bir üye eksildiği gerekçesiyle Yasa Önerisi'nin görüşmesi yapılamadı. Dolayısıyla Yasa Önerisi Genel Kurul’a sevk edilemedi.

Sonuç? Asgari ücretli vergi ödeyeceği için alacağı maaş net 8600 TL’nin de altında olacak. “Göç Yasası” diye bilinen yasa kapsamında çalışanlar vergi düzenlemeleri dolayısıyla, % 56. 76’lık hayat pahalılığının çok altında, fiilen % 40 civarında artış alacaklar.

Kısacası, CTP’nin doğru öngörüler doğrultusunda, zamanlı olarak yaptığı girişim, Meclis’te tam destek almasına karşın, aylardır devam eden hükumet kurma-bozma festivallerinin kurbanı oldu. Ama esas kurban, asgari ücretli ve kamuya “Göç Yasası”ndan girenler!

Komite orada. Bir an önce üyenizi belirleyin, yasayı geçirelim ve yarattığınız onca anomali içerisinde hiç olmazsa buna son verelim. Niyetiniz varsa tabii!”