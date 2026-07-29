Erdoğan: “Türkiye, Kıbrıs Türkü’nü dün olduğu gibi bugün ve yarın da yalnız bırakmayacak”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs Türklerine desteğini sürdüreceğini belirterek, “Türkiye; tarih boyunca olduğu gibi, 52 sene önce olduğu gibi, bugün de, yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız asla bırakmayacak” dedi.

Erdoğan, eski acıların yeniden yaşanmasına “ne pahasına olursa olsun bir daha asla izin vermeyeceklerini” ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve refahına yönelik politikaların devam edeceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ın turizm, yükseköğretim, teknoloji ve dijital dönüşüm alanlarında bölgesinin öncü ülkelerinden biri hâline gelmesi hedefiyle iş birliğinin güçlendirildiğini kaydeden Erdoğan, “Bütün sektörleriyle kalkınması ve Doğu Akdeniz'de istikrar ile refahın merkezi olması için iş birliğimizi yıldan yıla güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, geçmişte hayata geçirilen “Asrın Projesi” olarak nitelendirilen su temin projesine atıfta bulunarak, “Önümüzdeki dönemde denizin altından doğalgaz hattı başta olmak üzere, farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.