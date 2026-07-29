AKEL: 5+1 konferansı için hazırlıklar yapılmalı

AKEL, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres’in, sonuç alınabilmesi amacıyla gerekli hazırlıkların ardından 5+1 konferansının toplanması için tüm imkânları değerlendirme iradesine sahip olduğunu belirtti.

Partiden yapılan açıklamada, bir yol haritası oluşturulması önerisinin; usule ilişkin ihtiyaçlara ve yakınlaşmaların korunarak, BM Genel Sekreteri’nin Çerçevesi’nden yararlanılması yoluyla, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması hedefiyle örtüştüğü ifade edildi.

AKEL, Kıbrıs Rum tarafının da bu doğrultuda gerekli hazırlıkları yapması gerektiğini kaydetti.