Erdoğan seçim tarihi için 14 Mayıs'a işaret etti

AKP Genel Başkanı ve TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan konuşmasında seçim tarihi için 14 Mayıs’a işaret etti ve şöyle konuştu: “Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına, kifayetsizlere 'yeter' diyecektir.”