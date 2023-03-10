Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gidiyor!

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin yenilenmesine yönelik kararı imzaladı. Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gidiyor.

Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"Biraz önce Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalıyorum. Buna göre; 2 ay sonraki ilk pazar günü milletimiz cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir.

Karar yarınki Resmi Gazete’de yayımlandı. Seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak güncellenmesi kararımızı yılbaşından sonra paylaşmıştık.

Her şeyden evvel 18 Haziran milyonlarca gencimizin geleceğini ilgilendiren üniversite sınavıyla çakışan bir tarihti. Yine bu tarih yüzbinlerce vatandaşımızın hac farizasını ifa etmek üzere mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu.

İlk ve orta dereceli okulların seçim tarihinden hemen önce tatile girmesi sebebiyle her yıl olduğu gibi milyonlarca vatandaşımız memleketine veya tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkacaktı.

Alternatif olarak da 14 Mayıs'ı teklif ettik. Demokrasi geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıldönümüne tekabül eden bir tarihin hüsnü kabül gördüğünü biliyoruz. Ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı deprem seçim tarihiyle ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı."