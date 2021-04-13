Erdoğan: Kısmi kapanmaya gidiyoruz

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarını artmasının ardından iki haftalık 'kısmi kapanma' kararı alındığını açıkladı.

Erdoğan'ın açıkladığı 'kısmi kapanma' planına göre, sokağa çıkma yasağının başlangıç saati daha erkene çekilirken, şehirlerarası seyahatlere de 'zorunlu haller dışında' kısıtlama getirildi.

Erdoğan'ın yarın akşam 19.00'da başlayacağını belirttiği kısıtlamalar şöyle:

Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürecek.

Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasını saatleri akşam 19.00-sabah 05.00 olarak güncellendi.

Şehirlerarası seyahatlere zorunlu hallen dışında izin verilmeyecek.

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getirildi.

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yaygınlaştırılacak, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile, 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek.

Kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu vb. mekânlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.

Lokanta vb. işletmeler sadece belirlenen saatlerde paket servis ve gel-al şeklinde çalışmalarını yürütecek.

Nişan, kına, nikâh, genel kurul vb. bütün toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.

Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.