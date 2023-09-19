Erdoğan BM Genel Kurulu’nda yineledi:  “KKTC’yi tanıyın” 

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada dünyaya bir kez daha “KKTC’yi tanıyın” çağrısı yaptı.

Doğu Akdeniz’in barış, refah ve istikrarın egemen olduğu bir coğrafyaya dönüşebilmesinin, ancak tüm tarafların hak ve hukukuna saygı göstermesiyle mümkün olacağını söyleyen Erdoğan, “Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok, kimsenin de bizim haklarımızı yok saymasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” dedi.

“Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının 60’ıncı yıldönümündeyiz” diyen Erdoğan, “Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs sorununda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için daima samimiyet göstermiştir. Bu çözümün artık federasyon modeli temelinde gerçekleşmeyeceği herkesin kabul ettiği bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Uluslararası toplumu, KKTC’nin bağımsızlığını tanımaya, diplomatik bağlar kurmaya davet ediyoruz” dedi.