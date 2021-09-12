'Ercan'da yoğunluk artacak'

Fehime ALASYA

Yeni eğitim yılına sayılı günler kala özellikle yüksek öğretimde yurt dışından öğrenci gelişi beklentisi gözleri ülkedeki hava yolu trafiğine çevirdi.

Sivil Havacılık Dairesi verilerindeki son üç aylık uçak ve yolcu verilerine göre ülkeye gelişlerde önemli bir artış oldu. Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, yolcu gelişlerindeki artışın Kasım ayına kadar süreceği öngörüsünü paylaştı.

Seferlerin artırılması için ülkeye gelen uçaklar arasındaki 40 dakika zaman aralığının en aza indirgenmesi gerektiğini anlatan Canaltay, bunun için girişim başlattıklarını kaydetti.

Ülkedeki havayolu ulaşımında önemli bir yere sahip Pegasus Genel Müdürü Zeki Ziya da seferler arası zaman kısıtlamasının düşmesi gerektiğini işaret ederek, böylece talebin artması durumunda da uçak biletlerinin fiyatının artmayacağını söyledi.

Ercan'da hareketlilik…

Öğrenci gelişlerinin artmaya başlamasıyla Ercan Havaalanı’ndaki hareketlilik de arttı. Ülkeye gelen yolcu sayısında büyük bir artış yaşandı. Bilet fiyatları ise özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin cebini zorladı.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye gelişlerinde Türkiye üzerinden‘aktarmalı’ uçuşların cep yaktığı, Türkiye yönünden gelecek olan yetişkinlerin ise 250 TL’den başlayıp 500 TL’ye ulaştığı da görüldü.

Üç ayda 313 bin 321 gelen yolcu, 2 bin 973 sefer

Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında Ercan Havaalanı’nı toplam 2 bin 973 uçak kullandı. Bu sürece 313 bin 321 kişi de ülkeye giriş çıkış yaptı. 313 bin 321 kişiden 149 bin 949’unun ülkeden çıktığı, 163 bin 372’sinin ise ülkeye giriş yaptığı Sivil Havacılık verilerine yansıdı.

2 bin 973 uçak seferinden bin 484’ü ülkeden çıkarken, bin 789’u ise iniş yaptı.

Gelen yolcularda neredeyse iki katı artış

Ülkeye Haziran ayında 29 bin 646 gelen yolcu geldi. Bu rakam Temmuz ayında 52 bin 744, Ağustos ayında ise 73 bin 303'e yükseldi. Gelen yolcu sayısında her ay en az 20 bin kişilik artış görüldü.

Ercan’daki yolcu akışı Haziran’dan Eylül’e iki katı yükseliş

Haziran ayından bu yana Ercan’daki yolcu trafiği iki katı artış göstererek artmaya devam etti. Haziran ayında Ercan’ı gidiş ve geliş olmak üzere 56 bin 586 kişi kullandı. Bu rakam Temmuz ayında 102 bin 450 oldu. Ağustos ayında ise 154 bin 285’e yükseldi.

Gelen yolcu-giden yolcu farkı giderek açıldı

Bahsi geçen üç ayda ülkeye gelen ve giden yolcu sayısı arasındaki fark da giderek açıldı. Haziran ayında ülkeye 29 bin 646 yolcu geldi. Bu sayı aynı ay 'gidişlerde' 2 bin 700 kişi düşüş ile 26 bin 940 oldu.

52 bin 744 kişi Temmuz ayında ülkeye giren yolcular arasında yer alırken, bu sayı 'gidişlerde' 3 bin 38 kişi düşüş yaparak 49 bin 706’ya geriledi. En büyük fark ise Ağustos ayında görüldü. Bu ayda ülkeye 80 bin 982 kişi giriş yaparken, 7 bin 679 kişi düşüş ile giden yolcu sayısı 73 bin 303’te kaldı.

Son bir haftada 19 bin 826 gelen yolcu

Son bir haftalık verilerde ise 1-5 Eylül arasında Ercan’dan 19 bin 149 kişinin gittiği, 19 bin 826 kişinin ise geldiği kayıtlara yansıdı.

Yabancı öğrencilerin uçak bileti ateş pahası, Türkiye gelişler uygun…

Türkiye yönünden olan tek yön gelişler250 TL’den başlarken, Nijerya’dan geliş yaklaşık 7 bin TL’ye mal oluyor. Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye gelişi dudak uçuklatıyor.

13 Eylül’de Türkiye’den ülkeye gelecek olan bir öğrenci, yetişkin sınıfında tek yön uçak biletiyle Adana’dan Ercan’a 253 TL’ye gelebiliyorken, Ankara’dan geliş 271 TL. İstanbul’dan geliş 383 TL iken İzmir’den gelişlerde 428 TL’ye ulaşıyor.

Aktarmasız olan bu bölgelerdeki uçuşlara karşın aktarmalı uçuşlarda rakamlar giderek tırmanıyor. Tek gelişler 450 TL ve üzerine çıkabiliyor.

20 Eylül haftasından sonra gelmek isteyen öğrenciler ise en ucuz 400 TL’den başlayan bilet fiyatı ödemek zorunda kalabiliyor.

Yabancı uyrukların ülkeye gelişi cep yakıyor

Nijerya’dan bir aktarma ile Ercan’a inecek olan bir yetişkin 6 bin 869 TL uçak bileti ödeyecek olurken, bu rakam 12 bin TL’ye çıkabiliyor.

Yabancı uyruklu öğrencilerin çok sıklıkla ülkeye geldiği Kongo gibi bölgelerden de ülkeye 6 bin TL’den başlayan uçak bileti ücretleri olduğu dikkat çekti.

Öğrenci gelişlerine özel olmasa bile uçaklarda yoğunluk olduğu zaman bilet ücretlerinin yükseldiği de ifade edildi.

Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay:

“Uçaklardaki evrak kontrolü süresi azaltılacak, seferler arttırılacak”

Hava alanında ‘evrak kontrolü için’ uzun süre harcandığını belirten Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bu nedenle sefer sayılarının da arttırılamadığını anlattı. Sıkışıklığın rahatlaması için çalışma yaptıklarını kaydeden Canaltay, öncelikli hedefin ülkeye gelen sefer sayıları arasındaki 40 dakikalık zaman diliminin en aza indirgemek olduğunu anlattı. Sürenin ‘yetersiz personel’ nedeniyle uzadığını işaret eden Canaltay, “Evrak incelme işi çok uzun sürüyor. Sağlık personeli ekibinin arttırılması ve evrak takibi için personel arttırılmasına yöneldik. Kamu-özel işbirliği yaparak bu sıkıntıyı giderdik.” dedi.

Bunun yanında uçak bileti fiyatlarının aşağıya çekilmesi için de çabalarının olduğunu kaydeden Canaltay, bunun için sahaya yeni bir açılımın şart olduğunu anlattı.

Uçak sefer sayısı ve talep arttıkça fiyatların düşeceğini kaydeden Canaltay, mevcut sefer sayılarının da pandemi koşullarına göre iyi durumda olduğunu dile getirdi.

Canaltay, öğrencilerin ülkeye gelişlerinde adres gösteren öğrenciye bileklik uygulaması yapılacağını, adresi olmayanların ise üniversite yardımıyla yine bileklik ile ülkeye giriş yapabileceğini anlattı.

Yabancı öğrencilerin adaya geliş: “Genelde testler nedeniyle sorun çıkıyor”

Yabancı öğrencilerin adaya gelişlerinde uluslar arası pandemi kaynaklı çeşitli sıkıntılar yaşadığına değinen Canaltay, bunların genelde test ve aşı kaynaklı olduğunu anlattı. Kendilerine ulaşan sorunları üniversiteler aracılığıyla kısa sürede çözüm ürettiklerini belirten Canaltay, şunları belirtti:

“Ciddi sorunlar var, bazı öğrenciler geldiği zaman gerek aşılarında, gerekse PCR’larında sıkıntılar oluyor. Bazen tarihi geçmiş oluyor, bazen rötar yaptığı zaman test süreleri doluyor, bunun gibi çeşitli sıkıntılar oluyor. Üniversiteler çözüm bulamaya çalışıyor. Türkiye bağlantılı uçuşlarda sıkıntılar çıkıyor ama yardım ediyoruz. Hemen devreye giriyoruz.”

Canaltay, öğrenciler için ekstra chareter sefer talebi ise olmadığı için bu yönde çalışma yapmadıklarını anlattı.

Yeni Havalimanının bir bölümü için hedef 15 Kasım

Yeni havalimanı için de son durumunu sorduğumuz Canaltay, şöyle devam etti: “Hedef 15 Kasım’da bir bölümünü olsun açmaktır. Ama bu tarihte tam teşekküllü açılım olması kesin değil. En üst düzeye getirmek için çaba sarf ediyoruz. Hedef bir kısmını dahi bu tarihte açmak olacak. Bu kadar yıldır Ercan gerekli ilgiyi görseydi ulaşımda tüm sorunlarımız ortada olmayacaktı. Yıllar içinde bu uzadıkça uzadı. Amacımız çok hızlı bir şekilde bitirmektir. Çalışmalar hala sürüyor.”

“Ülkedeki ekonomik çarkların daha iyi dönebilmesi için uçak sayılarının daha da artması gerek”

Asker değişimi, üniversitelerin açılması ve turist dönemleri olan Eylül Ekim Kasım aylarında ülkeye gelen yolcu sayısının daha da artacağı öngörüsünü paylaşan Canaltay, ülkedeki ekonomik çarkların daha iyi dönebilmesi için uçak sayılarının daha da artması gerektiğine değindi. Canaltay, “Ekonomi için öğrenci ve turistin gelmesi gerek. Bu da bizim için çok önemli. Çok daha rahat bir ekonomik döneme gireceğiz.” şeklinde konuştu.

Pegasus Genel Müdürü Zeki Ziya:

“Seferler arası zaman kısıtlaması düşmeli”

Ulaşımdaki son durumu YENİDÜZEN’e değerlendiren Pegasus Genel Müdürü Zeki Ziya, “seferler arası 40 dakika zaman kısıtlaması 20 dakikaya bile düşse seferler artacak, uçak bileti ücretleri de düşecek” dedi.

Ziya, özellikle öğrenci gelişlerinin yoğun olduğu, taleplerin artabileceği dönemde bunun yapılmasının olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Seferlerdeki en büyük sıkıntının ‘sağlık sisteminde’ olduğunu anlatan Ziya, şunları dile getirdi: “İki uçak ayni zamanda denk gelirse yolcular 40-50 dakika Ercan’daki uçakta bekletiliyor. Ulaştırma bakanlığı ile konuştuk, pazartesinden itibaren sağlık kontrolünü yapan personel sayısını arttırıp bu sorunu çözeceklerini belirttiler. Bu zaten başlı başına sorundu. Bu sefer müşteri memnuniyeti çok kötü duruma düşüyor. İnsanlar haklı olarak uzun süre beklemek istemiyor.”

“Talep var, seferler artarsa biletler ucuzlar”

Son günlerde ülkeye öğrenci gelişleri nedeniyle uçaklardaki doluluk oranının %85, 90’larda olduğunu kaydeden Ziya, “Ekstra sefer koyamıyoruz çünkü her iki uçağın arasında 40 dakika zaman kısıtlaması var. Bu nedenle sorun yaşıyoruz. Bu hizmet hızlandırılsa, 20 dakikaya düşse mevcut sefer sayısının 2 katı olur. Sefer sayıları da artarsa uçak biletleri de ucuzlar.” yorumunda bulundu.

Fiyatlara döviz etkisi

Bilet fiyatlarının eskisi gibi ucuz olmadığına da değinen Ziya, buna döviz kurlarının çok büyük etkisi olduğunu anlattı.