Ercan’da uyuşturucuyla yakalanan zanlı: “İçmek için getirdim”

Ercan Havalimanı’nda “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı M.Y., söz konusu maddeyi içmek amacıyla ülkeye getirdiğini söyledi. Zanlının avukatı ise müvekkilinin Türkiye'de reçeteli ve yasal izinle kenevir kullandığını savundu.

Polis memuru Ertu Akşahoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 8 Nisan 2025 tarihinde Ercan Havalimanı yolcu bekleme salonunda bulunan zanlının bavuluna detektör köpek Pamir'in tepki vermesi üzerine arama yapıldığını kaydetti.

Yapılan aramada bavulda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 9 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını belirten polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi nisan ayı başında Bursa’da 10 adet olarak 2 bin TL ye aldığını, bir tanesini içtiğini, geri kalan kısmını 4 günlük tatile gelirken içmek için yanında getirdiğini söylediğini aktardı.

Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ifadesinin araştırılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin Türkiye'de reçeteli olarak ve izinli kenevir kullandığını öne sürdü.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.