“Ercan’da sahte PCR sundu” 2 kişi tutuklandı

Ercan’dan çıkarken sahte PCR belgesi sunan zanlı A. A. O. tespit edilerek tutuklandı, Polis söz konusu sahte belgenin zanlının arkadaşı İ. O. G. tarafından, Nijerya'da bir başka kişiye yaptırıldığının ortaya çıktığını belirtti. Her iki zanlı da tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken “Resmi Evrak Sahteleme ve Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” suçlarını işleyen zanlılar A. A. O. ve İ. O. G. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, zanlıların Resmi Evrak Sahteleme Ve Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, 31 Ocak tarihinde saat 19.00 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda, Mağusa'da Sakin A. A. O.’nun Ercan Havalimanı'ndan Türkiye'ye İstanbul'a gitmek için, dolandırmak kastı ile kendisine ait 28 Kasım 2021 tarihinde yapılmış PCR testini, 31 Ocak 2022 tarihinde yapılmış gibi, dijital ortamda tarih kısmını değiştirmek suretiyle resmi evrakı sahteleyip, yer hizmetlerinde görevli bagaj işlemlerini yapan personele ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdüğünü anlattı.

Polis, zanlı-1’in aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve yapılan soruşturmada konu PCR testini erkek arkadaşı Zanlı-2 İ. O. G.'nin yaptırarak kendisine Whatsapp programı üzerinden yolladığının öğrenildiğini söyledi. Polis, 1 Şubat 2022 tarihinde Zanlı-2'den yapılan soruşturmada konu PCR testini uçak saatinin yaklaştığından dolayı Nijerya'da bir arkadaşına yaptırdığını ve Zanlı-1'e whatsapp üzerinden gönderdiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, tahkikatın yeni başlamış olup alınması gereken ifadeler olduğunu belirti, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Polis, zanlıların serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyerek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.