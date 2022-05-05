Ercan’da ‘güvenlik’ kaygısı: ‘Gösterge 2 yıldır çalışmıyor’

Ercan Havalimanı’nda uçakların alana güvenli iniş yapabilmesini sağlayan Aletli İniş Sistemi (ILS) arızalandı, Pegasus Havayolları’na ait uçak alana inemedi, Antalya Havaalanı’na zorunlu iniş yaptı. Yaşanan sorun, ‘güvenlik’ kaygısını gündeme taşıdı, Ercan Havaalanı’nda yaklaşık iki yıldır görerek yaklaşma eğimi gösterge (VASI ışıklarının) yanmadığı da belirlendi.

YENİDÜZEN - Özel

Ercan Havalimanı’nda uçakların alana güvenli iniş yapabilmesini sağlayan Aletli İniş Sistemi (ILS) arızalandı, Pegasus Havayolları’na ait uçak geçtiğimiz gün alana inemedi, Antalya Havaalanı’na zorunlu iniş yaptı.

Yaşanan sorun, ‘güvenlik’ kaygısını gündeme taşıdı, Ercan Havaalanı’nda yaklaşık iki yıldır görerek yaklaşma eğimi gösterge (VASI ışıklarının) yanmadığı da belirlendi.

Hava Trafik Kontrol Şube Amir Vekili Özgür Ergüden, ILS sisteminin parçası olan localizer arızası nedeniyle Pegasus Havayolları’na ait uçağın Ercan Havaalanı’na iniş yapamadığını kaydetti, sorunun kısa süre içinde çözüldüğünü belirtti.

Ercan Havaalanı’nda VASI ışıklarının 2 yıldır yanmadığından da bahseden Ergüden, gündüz sıkıntı olmasa da özellikle gece uçuşlarında bazı şirketlerin bu sistemin çalışmaması halinde havaalanına iniş yapmadığını dile getirdi.

Öte yandan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ise ILS ismi verilen, uçaklara sisli havalarda inişlerini sağlayan sistemin cihazın kartında sorun yaşanması nedeniyle Pegasus Havayolları’na ait uçağın iniş yapamadığını söyledi.

Pegasus KKTC Direktörü, Turizmci Zeki Ziya, ILS sisteminde sıkıntı yaşanmasına rağmen Pegasus Havayolları’na ait uçağın Ercan’a iniş yapmayı denediğini ancak bunu sağlayamadığını belirtti.

Ziya, Ercan Havaalanı’ndaki diğer önemli güvenlik sorununa da değinerek, uzun süredir VASI ışıklarının yanmadığını, bu konuda adım atılmadığından dert yandı.

Hava Trafik Kontrol Şube Amir Vekili Özgür Ergüden:

2 yıldır VASI ışıkları yanmıyor

Hava Trafik Kontrol Şube Amir Vekili Özgür Ergüden, ILS sisteminin parçası olan localizer arızası nedeniyle Pegasus Havayolları’na ait uçağın Ercan Havaalanı’na iniş yapamadığını kaydetti, sorunun kısa süre içinde çözüldüğünü belirtti.

Ergüden, yaklaşık 2 senedir beri Ercan Havaalanı’nda VASI ışıklarının çalışmadığını dile getirerek, gündüz sıkıntı olmasa da özellikle gece uçuşlarında bazı şirketlerin bu sistemin çalışmaması halinde havaalanına iniş yapmadığını dile getirdi.

Ercan Havaalanı’nın 2013 yılında özelleştirilmesinin ardından donanım, bakım ve seyrüsefer cihazlarının yenilenmesine ilişkin sorumluluğun Taş Yapı şirketine ait olduğunu da söyleyen Ergüden, “Biz gerekli yazışmaları yaptık. Durumu bildirdik” dedi.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi:

Cihazda sorun yaşandı, uçak inemedi

Öte yandan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ise ILS ismi verilen, uçaklara sisli havalarda inişlerini sağlayan sistemin cihazın kartında sorun yaşanması nedeniyle Pegasus Havayolları’na ait uçağın iniş yapamadığını söyledi.

Sofi, Ercan’da gece görüşünü sağlayan VASI ışıklarının üretimden kalktığını, şu an yeni sisteme ilişkin üretimin sürdüğünü belirtti.

GÜNEYDE YENİ SİSTEM, KUZEYDE DURUM NE?

Ercan Havaalanı’nda güvenlikle ilgili endişe yaşanırken, Kıbrıs’ın güneyinde havacılık sektöründe yeni bir sisten devreye girdi.

Larnaka Havaalanı’nda önceki gün Yakınlaşma Radar Sistemi (Approach Radar) dönemine girildi. Rum hava trafik kontrolörlerinin bu sistemle uçakları, iniş yapana kadar radardan izleme olanağına kavuştuğuna dikkat çekildi.

Haravgi ve diğer gazeteler yeni devreye giren ve havaalanı çevresindeki yaklaşık 60 deniz millik alanı tam zamanlı izleme olanağı tanıyan sistemin güvenlik düzeyini önemli ölçüde iyileştireceğine ve uçaklar iniş prosedürünü tamamlayana kadar radardan izlenebileceği için Hava Trafik Kontrol Kulesi tarafından verilen hizmetin verimliliğini artıracağını yazdı.

Bizde durum ne?

Hava Trafik Kontrol Şube Amir Vekili Özgür Ergüren, Ercan Havaalanı’nda 1993 yılından beri radarlı yaklaşma sisteminin olduğunu söyledi.

Ayrıca Ergüden, hem Ercan hem de Ağırdağ’a kurulan gözetleme radarı ile 250 deniz miline kadar alanın izlenebildiğini belirtti.

Ergüden, Ercan’da uçakların seyrüseferi ve meydana iniş ile kalkışlarını yöneten, SMART adı verilen Hava Trafik Yönetimi (ATM) sisteminin 2009’dan beri kullanıldığına yönelik bilgi paylaştı.

Öte yandan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ise radar sisteminde eksiklik olmadığını, 2009’da modern bir sisteme geçildiğini kaydederek, “Ankara’ya kadar uçakları görebiliyoruz” dedi.