Ercan’da ele geçirilen kaçak telefonlar… Gümrük Dairesi: “Konu adli makamlara devredildi”

Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Ercan Havaalanı’nda ele geçirilen kaçak telefonları Demirhan Polis Karakolu’na teslim ederek konuyu adli makamlara devrettiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Ercan Havaalanı’nda ele geçirilen ve ticari değeri 210 bin dolar olan kaçak telefonlarla ilgili yazılı açıklama yaparak, sosyal medyada yer alan iddiaların aksine tüm verilerin ivedilikle adli mercilerle paylaşıldığını, hızlı şekilde sonuca varıldığını belirtti.

Açıklamada, kaçakçılıkla etkin mücadele için denetim ve kontrollerin ülke genelinde artarak devam edeceği vurgulandı.

630 bin dolar para cezası kesildi

Süreçle ilgili bilgi de verilen açıklamada, telefonlar pazartesi günü Ercan Gümrük Şube Amirliği’nin kontrolünde beyana uygun olamayan şekilde koli içinde ayrı bir bölme tespit edildi. Bu bölmede; fatura beyanı yapılmamış 126 adet Iphone 17 Pro Max 256 Gb, 40 adet Iphone 17 Pro 256 Gb, 25 adet Iphone 17 Pro Max 512 Gb, 20 adet Samsung S26 Ultra 512 Gb yeni cep telefonu bulundu.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü tarafından, işletme sahibine ticari değeri 210 bin dolar (USD) olan ürünler için Gümrük ve İstihsal Yasası’na aykırı hareketten, ticari değerinin 3 katı olan 630 bin dolar karşılığı Türk Lirası para cezası takdir edildi ve tüm ürünlere el konuldu.

Evraklarda önceki gün yapılan incelemede, detaylı beyannamede firma tarafından gümrüğe sunulan evraklarla Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'na (BTHK) sunulan evraklar karşılaştırıldı ve Gümrük İdaresi tarafından uyumsuzluk tespit edildi.

Bu bilgiler ışığında konu dün Demirhan Polis Karakolu’na aktarıldı. Malları ve evrakları polise teslim eden Gümrük ve Rüsumat Dairesi konuyu adli makamlara devretti.