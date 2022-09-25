Ercan-Yonca Kavşağı’nda kaza
Ercan-Yonca Kavşağı arasında, saat 18:30 sıralarında meydana gelen kazada Aydın Eker yaralandı.
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Ercan-Yonca Kavşağı arasında, saat 18:30 sıralarında, 38 yaşındaki Aydın Eker, yönetimindeki DR 534 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp takla attı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam ediyor.
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