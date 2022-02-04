Ercan uçuşlarına 'mülteci' şikayeti

Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa Birliği (AB) ve Kıbrıs’a dönük yasa dışı mülteci ve göçmen akışını gerekçe göstererek Türkiye’den Ercan'a uçan hava yolu şirketlerini şikayet etti.

Gazete Duvar'da Nikolaos Stelya'nın haberine göre, adanın kuzeyine uçan havayolu şirketlerine yönelik soruşturma istendi.

Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine yasa dışı göçmenlerin gönderildiğini iddia eden Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Fransa'da düzenlenen gayriresmi AB Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Nikos Nuris, Türkiye’nin güney kıyı şeridi ve İstanbul havalimanları için özel önlem alınmasını istedi.

Nuris’e göre söz konusu noktalardan binlerce Afrikalı mülteci ve göçmen Ercan Havaalanı'na yönelmekte. Ercan’a varışlarından sonra göçmenler kaçakçılar tarafından Yeşil Hat üzerinden Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kontrolündeki bölgelere gönderiliyor.

Avrupa’nın yeni göçmen akışları nedeniyle tehlikede olduğunu vurgulayan Nuris, Litvanya örneğinde olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde yasa dışı göçmenleri sistematik olarak taşıdığını söylediği tüm Türk havayolu şirketlerine yaptırım uygulanmasını önerdi. Ayrıca, Kıbrıs’ın, göç konusunda Kıbrıs ve üye ülkelerle iş birliği eksikliğinin gündeme getirilebilmesi için Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında temas gerçekleşmesini talep etti. Nuris, Kıbrıs'ın Fransa’nın Göç Paktı girişimini açıkça desteklediğini de açıkladı.