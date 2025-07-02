Ercan Havalimanı’nda klimalar bozuldu, uçuşlar durdu

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, Ercan Havalimanı’nda uçuşların durduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Kapısız, sivil havacılıkta klimaların tamamen bozulduğunu ve 40 dereceyi aşan sıcaklıkta hizmet verilemez hâle gelindiğini belirtti.

Kapısız, “Arızalı ekipmanların yerine yenisi konmuyor. Hepsi bozulunca böyle büyük bir sorun yaşanıyor” diyerek, ekipman bakım ve yenileme konusunda gerekli adımların atılmadığını söyledi.

Kapısız, rahatsızlananların evlerine gönderildiğini, diğer çalışanların ise ara ara hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.