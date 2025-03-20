"Enginin Gizli Hazinesi" prömiyerini Dünya Tiyatro Günü’nde yapıyor

Leyla Ulubatlı’nın "Derya’nın Rüyası" adlı oyunundan sonra kaleme aldığı ikinci çocuk oyunu "Enginin Gizli Hazinesi", 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) prömiyer yapacak.

Yönetmenliğini Anıl Galip Doğan’ın üstlendiği oyun, 27 ve 28 Mart tarihlerinde Güzelyurt AKM’de sahnelenecek. Çocuklara yönelik hazırlanan yapım, her iki gün de 09.30 – 10.30 ve 11.00 – 12.00 saatleri arasında izleyiciyle buluşacak.