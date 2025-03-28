“Engin’in Gizli Hazinesi” izleyicisiyle buluştu

Leyla Ulubatlı’nın yazdığı, Anıl Galip’in yönettiği “Engin’in Gizli Hazinesi” adlı oyun LAÜ Tiyatro Kulübü tarafından 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Güzelyurt’ta prömiyer yaptı.

“Yeşil Okullar Projesi” kapsamında sergilenen ve ata tohumlarını konu alan oyun, Serhatköy İlkokulu ve Barış İlkokulu öğrencileri tarafından ilgiyle izlendi.

Serhatköy İlkokulu, Barış İlkokulu ve Yeşilyurt İlkokulu’nun işbirliği ve katkılarıyla, Akgün Denizcilik, Lefke Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ve KTÖS’ün ana sponsorluğunda LAÜ Tiyatro Kulübü’nün sosyal sorumluluk projesi olarak sergilediği “Engin’in Gizli Hazinesi”, bugün de Güzelyurt ve Lefke bölgesinde yedi ayrı okula, Nisan ayı içerisinde de Lefkoşa, Mağusa ve Girne okulları için sahnelenmeye devam edecek.