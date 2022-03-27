'Enginar heba oldu, çöpe attık, en kötü sezon'

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Sezon sonuna yaklaşırken enginarda ‘kötü tablo’ ortaya çıktı… Üretici buzlanmanın enginarı yaktığına, rekoltenin de buna bağlı düştüğüne işaret etti… Buna karşın devletten de beklenen desteğin gelmediğini ifade eden üretici, “Çok kötü bir sezon” değerlendirmesi yaptı…

İskele ve Mormenekşe’nin simgesi enginar hasadında sezon önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Etkili soğuk hava ev buzlanma enginarda rekolteyi çok etkiledi, birçok enginar daha dalından koparılmadan eridi gitti… Y

YENİDÜZEN’e sezonu değerlendiren enginar üreticiler, hem soğuk havadan, hem de yüksek maliyetlerden yakındı, “Üretimden kopma noktasındayız. Gelecek yıl enginar üretmeyeceğiz” dedi.

Özellikle gübre ve mazot fiyatlarının oldukça yüksek olduğuna değinen enginar üreticileri, “Bırakın tarlaya traktörle girmeyi, traktörü yerinden bile oynatamıyoruz” şeklinde konuştu, hükümetten destek talep etti.

Kıbrıs’ın güneyde hükümetin tarım alanında üreticileri teşvik ettiğinin de altını çizen enginar üreticileri, adanın kuzeyinde ise tarımla uğraşan üreticilerin kendi kaderine terk edildiğini belirtti.

Enginar üreticileri ne dedi?

Mormenekşe Enginar Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Gazi:

“Eğer bu böyle devam ederse, enginar üreten kalmayacak”

Mormenekşe Enginar Üreticileri Birliği Başkanı ve enginar üreticisi Mehmet Gazi, rekoltenin düşüklüğüne işaret etti, “Bunun en büyük sebebini buzlanma” dedi, üreticilerin mağdur olduğunu belitti.

Maliyetlerin yüksek olmasından dolayı üreticinin büyük sıkıntılar yaşadığını da aktaran Gazi, devletin tarım için teşvik vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Gazi, “Eğer bu böyle devam ederse, enginar üreten kalmayacak. Eskiden maliyetler düşüktü, çok üretiyorduk. Şimdi maliyetler çok yüksek ve üreticiler zarar ediyor. Önümüzü göremiyoruz, böyle devam ederse enginar fiyatı da domates ve salatalık gibi olacak, kimse enginar yiyemeyecek” dedi.

Yusuf Ercen: “Tarladaki ürün bozuldu, çöpe attık, zarar ettik”

“Bu yıl yeteri kadar yağmadı ancak aşırı soğuk oldu ve bazı geceler buzlanma yaşandı. Bu durum tarladaki ürünü etkiledi ve ürün bozuldu. Dolayısıyla zarar ettik diyebilirim. Ben, sadece tarladan bir kez ürün kesebildim. Ürünümün birçoğu çöpe gitti. Çünkü bozuk ürün hiçbir işe yaramaz ve doğrudan çöpe gider. Maliyetlerin de yüksek olması enginar üreticisini bitirdi. Akaryakıt ve gübre fiyatları inanılmaz artmış durumda ve üretici bunu karşılayamıyor. Hükümet yetkilileri sesimizi duymalı ve üreticiye destek vermeli. Bu, sadece enginar üreticileri için değil, bütün üreticilerimiz için geçerlidir. Bu mazot fiyatıyla bırakın tarlaya traktörle girmeyi, traktörü yerinden bile oynatamıyoruz.”

Ersoy Kırşan: “Rekoltenin düşük olması enginar üreticisini mutsuz etti”

“Bu sezon enginar üreticileri açısından hiç iyi gitmedi. Aralık ayında yaklaşık 10 gün hava 0 dereceydi, sonra tam toparladık derken bugünlerde de buzlanma oldu. Dolayısıyla ürün dalında heba oldu. Olan ürünümüz de olmadı değil ama rekolte çok düşük. İyi durumda olan ürünlerimizi satmakta sıkıntı yaşamadık, fiyat iyiydi ancak rekoltenin düşük olması enginar üreticisini mutsuz etti. Bunun yanında maliyetlerde sorun yaşıyoruz. Daha önce elektriği 0,98 kuruşa alabiliyorken, şu anda 2,90 TL’ye alıyoruz. Bunun yanında mazot ve gübre fiyatları da 3 katı artmış durumda. Peki, böyle bir ortamda üretici nasıl üretecek? Zam yapıyorlar ama üreticiyi hiç düşünmüyorlar. Üretici, üretimden kopma noktasına geldi, üreticiye teşvik verilmesi lazım.”

Remzi Rıylı: “Gücümüzün yetebildiği kadar yapabiliyoruz”

“Bu sezon çok kötü geçti. Buzlanma olması tarlamızdaki ürünü heba etti ve bizleri zarara uğrattı. Bu nedenle rekolte geçen yıllara oranla oldukça düşük diyebiliriz. Durumu iyi olan, bozulmayan ürün bile beklediğimiz gibi değildi. Bunun en büyük sebebi yeterli anlamda gübre atamamamız. Çünkü maliyeti çok yüksek ve gücümüzün yetebildiği kadar yapabiliyoruz. İster istemez de kaliteden ödün vermek zorunda kalıyoruz. Maliyetler çok yüksek... Hükümet, üreticinin sesini duymalı ve üreticinin yanında olmalı. Aksi takdirde üreticiler, üretimden teker teker kopuyor.”

Ekrem Civisilli: “Böyle devam ederse bu ülkede artık enginar üretimi olmayacak”

“Enginar üretiminde son yıllarda gördüğümüz en kötü sezon bu sezon oldu diyebilirim. Bunun başlıca sebepleri var. Enginar ılıman iklimin bir ürünü olduğu ve bu yıl da çok soğuk olduğu için rekoltenin düşük olmasında en büyük sebep. Bunun yanında artan gübre fiyatlarından dolayı üretici ürünün ihtiyaç duyduğu veremedi ve ürünün kalitesi düştü. Yakıt ve elektriği zaten söyleyemeye gerek yok. Yani üreticiler her şekilde mağdur oluyor. Böyle devam ederse bu ülkede artık enginar üretimi olmayacak ve enginar ithal edilecek. Çünkü üreticiye teşvik vermiyorlar. Enginar üreticileri Tarım Sigortası Fonu’ndan da yararlanamıyor. Yani bir gece buzlanma oldu, ürün heba oldu ve bu zarar da karşılanmıyor. Üretici tüm bu zorluklara ne kadar dayanacak?”

Nazım Oğur: “Rekolte düşük oldu, sezon verimli geçmedi”

“Bizim için sezon çok kötü geçti. Hem maliyetler, hem de buzlanma yaşanması enginar üreticisini bu yıl mutlu etmedi. Satabilecek ürün bile neredeyse elde edemedik. Ürettiğimizin 4’te birini dalından ancak koparabildik. Yani rekolte bu yıl çok düşük oldu ve sezon verimli geçmedi. Bunun yanında, yüksek maliyetler bize zorluk yaşatan bir diğer unsur. Mazot, gübre, ilaç ve elektriğin pahalı olduğu bir yerde üretim yapılmaz. Bu yüzden birçok üretici tarlasını boş bırakıyor ve üretimden kopuyor. Bunun en büyük sebebi bu maliyetleri karşılamadıklarından dolayı kaynaklanıyor. Devlet üreticiye teşvik veya destek vermesi lazım. Güneyde üreticilere 2 milyon 500 bin Euro civarında destek verildi. Kuzeyde de böyle olması lazım, aksi takdirde piyasada artık enginar bulmayacağız. Üretim olmayan ülkede yaşam olmaz.”

Hamza Doygundağ: “Geçen yıl 200 bin enginar alırken, bu yıl 20 bin enginarı ancak alabildik”

“Bu yıl rekolte çok düşük… Geçen yıl 200 bin enginar alırken, bu yıl neredeyse 20 bin enginarı ancak alabildik. Başka bir deyişle zarar ettik diyebilirim. Canımızı yakan bir diğer durum da üretim maliyetleridir. Gübre fiyatları, mazot fiyatları, ilaç fiyatları çok yüksek ve bin bir zorlukla üretim yapmaya çalışıyoruz. Artık üretim yapamıyoruz, borçlarımızı bile kapatmaya yetmiyor. Bu durumda artık üretmeyeceğiz. Hükümet özellikle mazot ve gübre fiyatlarını karşılamada üreticiye teşvik vermeli.”

Ülkemizde bugün bile etkisini sürdüren soğuk hava koşulları nedeniyle birçok enginar, daha dalından kesilmeden yanarak heba oldu ve çöpe atıldı.