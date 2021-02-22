Enginar hasadı devam ediyor… Verim düştü,  ihracat hız kesmedi

Mevsim şartları enginar üretimindeki verimi düşürdü, buna rağmen ihracata olan talep yüzleri güldürdü. Pandemiden dolayı üretimdeki işleyişin zorlaştığını dile getiren enginar üreticileri, devlet desteği istedi.

Fehime ALASYA

Verimin geçmiş yıllara oranla daha düşük seyrettiğini, ihracattaki talepte ise pandemiye rağmen düşüş yaşanmadığını kaydeden enginar üreticileri, pandemi koşullarında işleyişin daha külfetli olduğundan yakındı.

Özellikle işgücü bulmakta zorlanan üreticiler, devlet prosedürlerinin zaman zaman kendilerini zorladığını aktardı.

“İşleyiş daha külfetli oluyor ama idare ediyoruz” diyen üreticiler, havanın ısı değişikliği nedeniyle de %30 oranında bir verim kaybı yaşadıklarını belirttiler.

“Geçen yıl bu tarihte haftada 50 bin enginar kesiyorsam bu yıl 30 binden az kesiyorum” diyen bazı üreticiler, bu nedenle enginar fiyatlarının Mart ayına giriliyor olmasına rağmen halen düşmediğini işaret etti.

Türkiye’deki ihracatta da fiyatların yüksek olmasıyla ilgili bazı tartışmaların yaşandığını anlatan üreticiler, bunun kısa sürede orta yol bulunarak çözüldüğünü, ihracatın sorunsuz sürdüğünü anlattı.

Kuru tarıma yapılan destekleri hatırlatan birçok üretici, enginar üreticilerinin de desteklenmesi gerektiğini savundu. Devletin bu üreticilere hiçbir destek sağlamadığı ifade edildi.

ENGİNAR ÜRETİCİLERİ NE DEDİ?

Mormenekşe Enginar Üreticileri Birliği Başkanı ve enginar üreticisi Mehmet Gazi:

“Pandemi döneminde ‘git-geller’ çok zor, birim fiyatı değişikliği önceden haber verilmeli”

“İhracatımız devam ediyor, bugün (dün) de vardı, Türkiye’deki hava durumu olumsuz etkiliyor ama büyük bir don olayı yaşamadık. Ticaret Dairesi’ne aylık birim fiyatlarının belirlenmesi için müracaat ettik ama cevap alamadık, ardından birim fiyatları düştü, yeniden işlemleri baştan yaptık, bu pandemi döneminde ‘git-geller’ çok zor. Bu birim fiyatı değişikliği en azından önceden haber verilse izinlerimizi ona göre çıkaracağız. İzinleri alırken bize Şubat ayında birim fiyatı değişmeyecek dendi ama değişti, bu salgında Lefkoşa’ya gidip gelmek çok zor.

Geçmiş yıllara göre verim henüz düşük, Mart ayında çoğalacak diye öngörüyoruz. Türkiye’deki satışlar durgun olduğu için talep biraz daha az, açılmasını bekliyoruz. Bu her yıl yaişanan bir sıkıntıdır bu

Enginar üreticisi Nazım Ogur:

“Verim daha az, talep aynı, ihracatta sıkıntımız şimdilik yok gibi”

“Hasada başladık, hasada başlamadan önce don yaşandı, bu bizi biraz olumsuz etkiledi, istenmeyen bir durum ama yine de idare ettik. İhracatta sıkıntı görülmüyor. Pandemiden dolayı sıkıntı olmadı. Tırları yüklemeye başladık. Geçmiş yıllara göre talep aynıdır ama Türkiye’deki hava durumu bizleri çok etkiliyor. Satışlar düşüyor, talep de azalıyor. Umarım düzelir. Üründe verim geçmiş yıllara göre daha azdır.”

Enginar üreticisi Gökhan Öztugay:

“İşleyiş daha külfetli oluyor ama idare ediyoruz”

“İhracata başladık, Ocak’tan beridir deva ediyor. İşçi bulmada sıkıntı yaşıyoruz, her yer kapalı, polisten-kaymakamlıktan izin alıyoruz, işleyiş daha külfetli oluyor ama idare ediyoruz.

Talepte ne düşüş ne de artış oldu. Verim ise geçen yıla göre daha düşüktü. Mevsim değişikliği, en son yaşanan don olayı biraz verimi etkiledi. Genel olarak bu yılki hasat iyidir diyebiliriz.”

Enginar üreticisi Ekrem Civisilli:

“Ülkedeki hava durumu bizi çok zorladı, verim %30 civarında düştü”

“Bu yıl yağışlar çok az oldu, elektrik giderlerimiz arttı, maalesef bu yıl da bu sebeplerden dolayı enginarın fiyatları aşağıya düşmedi. Ürünler sararmaya başladı bile. Geçen yıla oranla %30 gibi bir kayıp var. Geçen yıl bu tarihte haftada 50 bin enginar kesiyorsam bu yıl 30 binden az kesiyorum. Bunun yanında işçi sıkıntısı da yaşadık ama Kaymakamlık yardımı ile bunu aştık. Ülkedeki hava durumu bizi çok zorladı. Bir sıcak bir soğuk verim çok etkilendi.

Talepte de düşüş var, fiyatlar yüksek olduğu için iç piyasada talep düştü. İhracatta ise talep güzel, fiyatların yüksek olması ihracatı da zorladı ama yine de başarılı olunuyor. Üreticiye olan destek sıfır. Kuru tarıma destek var, enginar üretimi ve ihracatında 3.sıradayız ama bize hiçbir destek yok. Bu destekler arttırılmalı.”