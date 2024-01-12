Enflasyon rekoru

Serap ŞAHİN

İstatistik Kurumu, Kıbrıs’ın kuzeyinde Aralık ayı itibariyle oluşan yıllık enflasyonu yüzde 83,62 olarak açıkladı.

Veriler incelendiğinde, 2022 yılının Aralık ayına oranla; eğitimden, haberleşmeye, salatalıktan, roka ve kabağa kadar pek çok kalemde yüzde yüzün üzerinde artış gerçekleşti.

Özellikle salatalık yüzde 300’ün üzerinde fiyat artışına uğradı ve yılın enflasyon şampiyonu oldu.

Son bir yılda en çok fiyat artışının yaşandığı ilk üç ana grup; yüzde 116,63 ile eğitim, yüzde 111,95 ile Lokanta ve Oteller ve yüzde 111,93 ile haberleşme oldu.

Öte yandan, İstatistik Kurumu verilerine yansıyan mal ve hizmetler kısmında ise yüzde 208,18 oranla cep telefonu ile görüşme birinci sırada yer aldı. Su faturasında son 1 yılda yüzde 155,27 artış yaşanırken, kuzu eti pirzola yüzde 93,43, dana eti kıyma yüzde 76,52, yoğurtta ise yüzde 69,70 oranında artış gerçekleşti.

95 oktan benzin son 1 yılda yüzde 68.29 oranında yükselirken; elektrik faturalarına yüzde 67,37 oranında zam meydana geldi.

Son bir yılda fiyatı en fazla artan ana grup eğitim oldu

Son bir yılda en çok fiyat artışının yaşandığı ilk üç ana grup; eğitim, Lokanta ve Oteller ile haberleşme oldu. İstatistik Kurumu verilerine göre, özellikle eğitim grubunda yüzde 116,63 oranında artış yaşandı.

Lokanta ve Oteller yüzde 111,95 ikinci sırayı alırken, üçüncü sırada yer alan haberleşme ise yüzde 111,93 olarak kayıtlara geçti.

Son bir yılda fiyatı en fazla artan ana gruplardan diğerleri ise sırasıyla şöyle:

Sağlık: % 96,09

Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: % 89,45

Mobilya ev aletleri ve bakım hizmetleri: % 84,36

Ulaştırma: % 83,25

Çeşitli mal ve hizmetler: % 80.70

Eğlence ve kültür: % 72,38

Giyim ve ayakkabı: % 70,66

Alkollü içecekler ve tütün: % 69,25

Temel gıda: % 64,35

Salatalık % 396,70 oranla birinci sırada

Aralık 2022’ye oranla fiyatı en fazla artan ürünler; salatalık, roka ve kabak oldu. Salatalık yüzde 396,70’le birinci sırada yer alırken, roka yüzde 262,69; kabak ise yüzde 262,69’la üçüncü sıraya yerleşti.

Son bir yılda fiyatı en fazla artan diğer ürünler ise şöyle:

Keten kumaş: % 212,84

Normal doğum ücreti: % 186,25

Sezeryan: % 179,38

Zeytinyağı: % 179,25

Fotoğraf makinesi: % 148,92

Sindirim sistemi ilaçları: % 147,81

Son bir yılda haberleşmeye yüzde 208,18 artış

Öte yandan, İstatistik Kurumu verilerine yansıyan mal ve hizmetler kısmında ise yüzde 208,18 oranla cep telefonu ile görüşme birinci sırada yer aldı. Su faturasında son 1 yılda yüzde 155,27 artış yaşanırken, kuzu eti pirzola yüzde 93,43, dana eti kıyma yüzde 76,52, yoğurtta ise yüzde 69,70 oranında artış gerçekleşti.

95 oktan benzin son 1 yılda yüzde 68.29 oranında yükselirken; elektrik faturalarına yüzde 67,37 oranında zam meydana geldi.

Mal ve hizmetlerde dikkat çeken diğer artışlar ise şöyle:

Ekmek: % 62,56

Tüp gaz: % 59,88

Damacana su: % 55,99

Tavuk: % 53.43

Dizel: % 50,74

Hellim: % 42,44

Süt: % 39,21

Son 12 yılın enflasyon oranları:

2012: 3.60

2013: 10.22

2014: 6.49

2015: 7.78

2016: 10.19

2017: 14.68

2018: 29.96

2019: 11.66

2020: 15.03

2021: 46.09

2022: 94.51

2023: 83.63